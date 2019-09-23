Новосибирец посвятил стихи щуке-лилипуту

Фото из личного архива героя публикации

Сибиряк выловил крохотную щуку в водах Оби; рыбак отпустил её подрастать дальше.

Маленькую щуку размером с ладонь выловил житель Новосибирска. Крохотный хищник так сильно растрогал мужчину, что тот отпустил её обратно в воду и посвятил ей стихотворение.

«Вчера на досуге выловил Щуку,

Она едва помещается в руку,

Расправился лихо с немелким живцом,

Наивный Детёныш с хищным лицом.

Не мучая, сразу Его утопил,

Пусть вес набирает мой Крокодил.

Чёткое фото, прекрасный момент,

На прощанье просил Он... взорвать Интернет!» – пишет мужчина.

Сибиряк сжалился над рыбкой и отпустил её подрастать дальше, чем очень умилил своих коллег. Рыбак-поэт Сергей Бычков известен среди новосибирских рыболовов как жизнерадостный и добрый романтик.

«На фоне модного нынче "уныния и безнадеги" такие люди вдвойне ценней!!! Такие люди в трудную годину не пасуют и остаются собой. Сергей, вам большое спасибо за позитив и удачи во всем!!!» – пишут подписчики группы Fishingsib в социальной сети «ВКонтакте». (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм)

Напомним, на выходных сибиряк поймал огромную 12-килограммовую щуку в Новосибирской области.