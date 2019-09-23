Новосибирец посвятил стихи щуке-лилипуту

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Новосибирец посвятил стихи щуке-лилипутуРубрика: общество
07.10.2019 11:13
Фото из личного архива героя публикации
Сибиряк выловил крохотную щуку в водах Оби; рыбак отпустил её подрастать дальше.
Маленькую щуку размером с ладонь выловил житель Новосибирска. Крохотный хищник так сильно растрогал мужчину, что тот отпустил её обратно в воду и посвятил ей стихотворение.
«Вчера на досуге выловил Щуку,
Она едва помещается в руку,
Расправился лихо с немелким живцом,
Наивный Детёныш с хищным лицом.
Не мучая, сразу Его утопил,
Пусть вес набирает мой Крокодил.
Чёткое фото, прекрасный момент,
На прощанье просил Он... взорвать Интернет!» – пишет мужчина.
Сибиряк сжалился над рыбкой и отпустил её подрастать дальше, чем очень умилил своих коллег. Рыбак-поэт Сергей Бычков известен среди новосибирских рыболовов как жизнерадостный и добрый романтик.
«На фоне модного нынче "уныния и безнадеги" такие люди вдвойне ценней!!! Такие люди в трудную годину не пасуют и остаются собой. Сергей, вам большое спасибо за позитив и удачи во всем!!!» – пишут подписчики группы Fishingsib в социальной сети «ВКонтакте». (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм)
Напомним, на выходных сибиряк поймал огромную 12-килограммовую щуку в Новосибирской области.
Эмиль Фукс
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