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Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

Рубрика: общество

07.10.2019 15:38

Скриншот с сайта Google Maps

Мужчина получил предложение стать разнорабочим на собеседовании; соискателю грозит до пяти лет лишения свободы и штраф.

Житель Новосибирска ответит за вынужденную эвакуацию бизнес-центра на «Восходе». Сегодня, 7 октября, Железнодорожный районный суд назначил слушание дела по обвинению в заведомо ложном акте терроризма.

Инцидент случился 19 августа 2019 года с бизнес-центром «Восход-20». Согласно материалам дела, соискатель пришёл на собеседование в одну из компаний, где ему предложили должность разнорабочего. Результаты собеседования расстроили мужчину, и он отправился выпивать.

В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый решил отомстить работодателю. В отделе полиции № 2 «Железнодорожный» он заявил, что в здании бизнес-центра якобы заложена бомба. После этих слов полицейские организовали экстренную проверку, которая не подтвердила угрозу.

Железнодорожный районный суд назначил дату первого заседания на 9 октября 2019 года. Максимальное наказание за ложную угрозу терроризма в бизнес-центрах составляет до пяти лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей.

Напомним, в январе новосибирец из банка «заминировал» бар People's в пьяном угаре.

Никита Манько

Теги: терроризм работа суд

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сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопада

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области совершила двойное убийство

сегодня 10:38 Хроника 0 Коммент.

Центр помощи погорельцам сгорел в Новосибирске

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

Юный новосибирец выжил после столкновения с поездом

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске

сегодня 09:17 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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