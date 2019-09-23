Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

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Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседованияРубрика: общество
07.10.2019 15:38
Скриншот с сайта Google Maps
Мужчина получил предложение стать разнорабочим на собеседовании; соискателю грозит до пяти лет лишения свободы и штраф.
Житель Новосибирска ответит за вынужденную эвакуацию бизнес-центра на «Восходе». Сегодня, 7 октября, Железнодорожный районный суд назначил слушание дела по обвинению в заведомо ложном акте терроризма.
Инцидент случился 19 августа 2019 года с бизнес-центром «Восход-20». Согласно материалам дела, соискатель пришёл на собеседование в одну из компаний, где ему предложили должность разнорабочего. Результаты собеседования расстроили мужчину, и он отправился выпивать.
В состоянии алкогольного опьянения подозреваемый решил отомстить работодателю. В отделе полиции № 2 «Железнодорожный» он заявил, что в здании бизнес-центра якобы заложена бомба. После этих слов полицейские организовали экстренную проверку, которая не подтвердила угрозу.
Железнодорожный районный суд назначил дату первого заседания на 9 октября 2019 года. Максимальное наказание за ложную угрозу терроризма в бизнес-центрах составляет до пяти лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей.
Напомним, в январе новосибирец из банка «заминировал» бар People's в пьяном угаре.
Никита Манько
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Лента новостей
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