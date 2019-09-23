Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России

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Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в РоссииРубрика: общество
07.10.2019 10:21
фото с сайта pixabay.com
Опубликованы данные о российских городах с самыми высокими зарплатами; ни один из сибирских регионов не попал даже в первую десятку.
Москва, Южно-Сахалинск и Салехард возглавили рейтинг российских городов с самыми большими зарплатами. На «дне» списка – Черкесск и Шахты, такие показатели опубликовали эксперты «РИА Рейтинг» со ссылкой на Росстат.
Исследователи отмечают, что список был составлен на основе данных о доходах населения в ста крупных городах страны, при этом аналитики учитывали соотношение доходов и средней цены потребительской корзины.
Так, «чистая» зарплата москвича составляет 96,9 тысячи рублей в месяц, в Южно-Сахалинске работникам платят 90.6 тысячи рублей в месяц. Тогда как в городах-аутсайдерах люди получают по 26 тысяч рублей в месяц.
В первую десятку регионов с неплохими зарплатами попали также Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск и Петропавловск-Камчатский.
Что касается регионов СФО, то они не дотянули до верхних строчек рейтинга. Новосибирск со средней зарплатой в 42 тысячи рублей расположился на 37-й позиции. На 18-й строчке – Красноярск (там работники получают 47 тысяч рублей в месяц), иркутяне – 14-е в списке.
Напомним, 4 октября Сиб.фм писал о том, какие зарплаты могли бы сделать россиян счастливыми.
Мария Машанова
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