Новосибирск: события 8 октября

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Записи видеорегистраторов помогут найти пропавшего в Новосибирске Ивана Кучера
Три ДТП с несовершеннолетними произошло вечером 7 октября в Новосибирске
Особенности интернет-маркетинга обсудили в новосибирском «Клубе Директоров»
Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирск: события 8 октябряРубрика: общество
08.10.2019 06:06
Фото Агаты Карасёвой, с сайтов greentalk.ru, pixabay.com, worldskills.ru
Второй день второй рабочей недели октября достаточно насыщен в плане мероприятий. Журналисты Сиб.фм изучили и выбрали наиболее актуальные.
Развитие сельского хозяйства
Губернатор Новосибирской области проведёт совещание о перспективах развития агрокомплекса «Толмачёвское». Ему покажут возможности молочного комплекса, который был не так давно модернизирован. Планируется, что на территории агрокомплекса «Толмачёвское» создадут научно-производственный кластер.
Начало в 10:00 в селе Красноглинное, улица Мира, 20б/1 к.2
Пожарная безопасность
В частном секторе Советского района пройдёт рейд по пожарной безопасности. Во время таких рейдов часто выявляют места проживания граждан, нуждающихся в адресной финансовой помощи для ремонта печей отопления и электропроводки, приобретения пожарных извещателей. Кроме того, рейды являются наиболее действенным способом профилактики пожаров в жилых домах.
Начало в 10:00.
Чествование победителей
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретится с призёрами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который проходил в Казани. В рамках встречи глава региона вручит наиболее отличившимся участникам благодарственные письма.
Начало в 14:00
Завершение страды
В ТАСС состоится пресс-конференция министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко. Он расскажет об итогах уборочной кампании, севе озимых культур, заготовке семян и стоимости зерна на рынке.
Начало в 14:00.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Записи видеорегистраторов помогут найти пропавшего в Новосибирске Ивана Кучера
Три ДТП с несовершеннолетними произошло вечером 7 октября в Новосибирске
Особенности интернет-маркетинга обсудили в новосибирском «Клубе Директоров»
Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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