Новосибирск: события 8 октября

Фото Агаты Карасёвой, с сайтов greentalk.ru, pixabay.com, worldskills.ru

Второй день второй рабочей недели октября достаточно насыщен в плане мероприятий. Журналисты Сиб.фм изучили и выбрали наиболее актуальные.

Развитие сельского хозяйства

Губернатор Новосибирской области проведёт совещание о перспективах развития агрокомплекса «Толмачёвское». Ему покажут возможности молочного комплекса, который был не так давно модернизирован. Планируется, что на территории агрокомплекса «Толмачёвское» создадут научно-производственный кластер.

Начало в 10:00 в селе Красноглинное, улица Мира, 20б/1 к.2

Пожарная безопасность

В частном секторе Советского района пройдёт рейд по пожарной безопасности. Во время таких рейдов часто выявляют места проживания граждан, нуждающихся в адресной финансовой помощи для ремонта печей отопления и электропроводки, приобретения пожарных извещателей. Кроме того, рейды являются наиболее действенным способом профилактики пожаров в жилых домах.

Начало в 10:00.

Чествование победителей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретится с призёрами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который проходил в Казани. В рамках встречи глава региона вручит наиболее отличившимся участникам благодарственные письма.

Начало в 14:00

Завершение страды

В ТАСС состоится пресс-конференция министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко. Он расскажет об итогах уборочной кампании, севе озимых культур, заготовке семян и стоимости зерна на рынке.

Начало в 14:00.