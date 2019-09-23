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ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Новосибирск: события 8 октября

Рубрика: общество

08.10.2019 06:06

Фото Агаты Карасёвой, с сайтов greentalk.ru, pixabay.com, worldskills.ru

Второй день второй рабочей недели октября достаточно насыщен в плане мероприятий. Журналисты Сиб.фм изучили и выбрали наиболее актуальные.

Развитие сельского хозяйства

Губернатор Новосибирской области проведёт совещание о перспективах развития агрокомплекса «Толмачёвское». Ему покажут возможности молочного комплекса, который был не так давно модернизирован. Планируется, что на территории агрокомплекса «Толмачёвское» создадут научно-производственный кластер.

Начало в 10:00 в селе Красноглинное, улица Мира, 20б/1 к.2

Пожарная безопасность

В частном секторе Советского района пройдёт рейд по пожарной безопасности. Во время таких рейдов часто выявляют места проживания граждан, нуждающихся в адресной финансовой помощи для ремонта печей отопления и электропроводки, приобретения пожарных извещателей. Кроме того, рейды являются наиболее действенным способом профилактики пожаров в жилых домах.

Начало в 10:00.

Чествование победителей

 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретится с призёрами 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который проходил в Казани. В рамках встречи глава региона вручит наиболее отличившимся участникам благодарственные письма. 

Начало в 14:00

Завершение страды

В ТАСС состоится пресс-конференция министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко. Он расскажет об итогах уборочной кампании, севе озимых культур, заготовке семян и стоимости зерна на рынке.

Начало в 14:00.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирск анонс события

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Лента новостей

Предложить новость

Записи видеорегистраторов помогут найти пропавшего в Новосибирске Ивана Кучера

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске равен пяти баллам

сегодня 09:16 Общество 0 Коммент.

Три ДТП с несовершеннолетними произошло вечером 7 октября в Новосибирске

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

"Первый театр" приглашает новосибирцев на премьеру

сегодня 07:54 Афиша 0 Коммент.

Особенности интернет-маркетинга обсудили в новосибирском «Клубе Директоров»

сегодня 07:14 Бизнес 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 8 октября: солнце и ясное небо

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 8 октября

сегодня 06:06 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками

сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 23:37 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

вчера 20:17 Общество 0 Коммент.

Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

вчера 18:26 Хроника 0 Коммент.

«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

«Нас не трогают и ладно»: работники Хилокского рынка рассказали о перестрелке

вчера 17:19 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

вчера 16:45 Хроника 0 Коммент.

Энергетики рассказали, сколько домов в Новосибирске стоят без тепла

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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