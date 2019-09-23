Новосибирцам рассказали, как бесплатно сходить в кино или театр

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Сибирская столица участвует в масштабной экологической акции; жители могут сдать мусор и получить в обмен билет в кино или театр.

Масштабная экологическая акция «Мусор в обмен на экобилеты» пройдёт в Новосибирске: с 12 по 15 октября жители смогут сдать на переработку алюминий, стекло, пластик или макулатуру в один из пунктов приёма и получить за это право на посещение любого культурного мероприятия — кино, театра, лекции. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Как уточнили организаторы, принять участие в акции можно только один раз и получить один экобилет вне зависимости от количества сданного вторсырья.. При этом в один их пунктов приёма, которые откроются в городе уже в эту субботу, нужно принести не менее 2 кг одного из видов отходов.

«За время акции «Мусор в обмен на экобилеты» планируется собрать не менее 10 тонн бытовых отходов и выдать не менее 3000 экобилетов», — уточнили в мэрии.

Акция проходит по инициативе Новосибирской ассоциации детских объединений при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

Напомним, 3 октября Сиб.фм писал о том, что новосибирские активисты обратились к президенту Владимиру Путину с претензиями на работу регионального оператора по вывозу мусора.