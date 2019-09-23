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Особенности интернет-маркетинга обсудили в новосибирском «Клубе Директоров»

Рубрика: бизнес, общество

08.10.2019 07:14

Фото предоставлено Клубом директоров

Свой четвёртый сезон «Клуб Директоров» в Новосибирске открыл 26 сентября темой «Интернет-маркетинг: сегодня и завтра»; следующее заседание назначено на 31 октября.

Все участники клуба точно понимают, что интернет как канал продвижения с каждым годом становится всё более востребованным, так как это пространство без границ. Поэтому было очень интересно услышать и обсудить реальные примеры из бизнеса и поделиться успешными шагами в этом направлении с коллегами.

Во время дискуссии обсуждались следующие вопросы: каким образом достоверно посчитать эффективность интернет-маркетинга; как окупятся вложения в интернет-маркетинг; как долго компания может быть успешной без интернет-маркетинга; кто выгоднее для компании: штатный маркетолог или интернет-специалист на аутсорсинге, и другие.

Первый спикер – директор компании Vsemayki Василий Левченко, чей интернет-магазин с 2007 года работает очень успешно и прибыльно, поделился эксклюзивной информацией про историю развития своего бизнеса в интернет-пространстве. Рассказал, в какие годы и периоды компания входила в социальные сети, затем в YouTube и другие интернет-каналы. Подчеркнул, что самое главное для руководителя – это контроль затрат, трафика и общий контроль процесса, который требует постоянной коррекции. Рассказал про «узкие места», которые могут возникать в интернет-продвижении, и в очередной раз указал на проблему кадров: где искать и как адаптировать сотрудников.

В выступление активно включился CEO Finepromo Никита Маракасов, который является партнером компании Vsemayki по интернет-продвижению.

Он рассказал, как с математической точностью можно оцифровать процесс и контролировать его, что необходимо учитывать каждый канал в воронке интернет-маркетинга и анализировать все полученные данные. Соответственно, и координировать этот процесс с помощью управленческого учёта. Большое внимание уделил правильности формулировки показателей для сотрудников, т. е. CPI, и основным показателям контроля для управленца. Осветил вопрос эффективной системы мотивации для персонала, который занимается интернет-продвижением, чем вызвал много вопросов и уточнений со стороны участников и экспертов.

Все эксперты делились своими историями продвижения услуг и товаров с помощью интернет-маркетинга.

Управляющий партнёр и совладелец группы «Финансы», аттестованный аудитор, налоговый юрист Виталий Сапелкин заметил, что не всегда руководители готовы «привязать» результат работы сотрудника к общему финансовому результату компании и сделать «правильные» CPI. Та компания, у которой будет лучшая клиентская база, в дальнейшем и будет определять правила игры. Также он пожелал участникам развития в онлайн пространстве.

Например, генеральный директор группы компаний «БАУ» Анна Казак рассказала, как неожиданно их винтовые сваи стали реализовываться через такой канал, как Instagram. Анна подробно рассказала про стратегию и тактику их работы с интернет-каналами, затронула тему эффективности работы внутренних специалистов по интернет-маркетингу и специалистов на аутсорсе. Анна также поделилась информацией о финансовых затратах на интернет-маркетинг и о уже существующих суммах конвертации. Итогом явилось то, что интернет-маркетинг, по её мнению, прекрасен тем, что директор может посчитать практически всё, что касается эффективности маркетинга в сети. Совершенно реально подсчитать соотношение затрат на интернет-маркетинг и маржинальный доход от привлечённых клиентов.

Директор компании ITConstruct Роман Петров предоставлял чёткие и профессиональные комментарии по поводу услышанного и подчеркнул, что каждому бизнесу необходимо находить свои каналы и не бояться экспериментировать, здесь бизнесу поможет концепция бенчмаркинга. Он также рассказал несколько кейсов, с которыми ему приходилось работать как специалисту в интернет-маркетинге, и поддержал мысль директоров о том, что интернет-маркетинг – это инвестиции, которые необходимо считать, понимать их необходимость компании и окупаемость.

Интернет-маркетолог сети магазинов для взрослых «КАЗАНОВА» Надежда Александрова поделилась секретами продвижения товара, который имеет много запретов и ограничений в рекламе. Так, при использовании ролика одного из известных блогеров удалось мгновенно реализовать товар, который даже ещё не был в полном объёме получен от поставщика. Надежда рассказала про их стратегию работы с инструментами интернет-маркетинга, поделилась успешными кейсами продвижения в сети.

Владелец и директор компании Chilli Marketing, эксперт по интернет-маркетингу Константин Хомченко по видео из Санкт-Петербурга подробно объяснил руководителям, с чего надо начинать процесс интернет-продвижения, описал, как наилучшим образом взаимодействовать с интернет-провайдерами, ставить задачи, контролировать, какие акценты необходимо расставлять директору.

По окончании заседания эксперты и остальные участники поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнёров «Клуба Директоров», получили призы и подарки. Следующее заседание «Клуба Директоров» состоится 31 октября 2019. Его тема – «Иностранные методы управления на русской земле».

Напомним, 27 июня директора обсуждали вопросы мотивации персонала.

Анатолий Якимов

Теги: маркетинг бизнес Новосибирск Клуб директоров

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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