Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

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Предположительно, в конфликте пострадал один человек; подозреваемые не задержаны.

В конфликте, произошедшем сегодня в районе Хилокского рынка, мог пострадать один человек. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Информация о задержанных пока не поступала.

«Сегодня около 15:00 произошёл конфликт между двумя группами лиц. Предположительно, он возник на бытовой почве. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», – рассказали в ГУВД.

Ранее стало известно, что очевидцы слышали выстрелы на улице Малыгина во время конфликта. В МВД Сиб.фм не прокомментировали характер ранений пострадавшего и подробности перестрелки. Сейчас проводятся следственные мероприятия по задержанию подозреваемых. Известно, что были перекрыты улицы Станционная и Петухова до площади Энтузиастов. Как сообщили агентству «Интерфакс» источники, задержаны 50 участников потасовки. Сообщается также, что никто из задержанных не применял оружие – предупредительный выстрел в воздух совершил сотрудник полиции, прибывший на место.

Напомним, сегодня работники Хилокского рынка рассказали Сиб.фм подробности конфликта.