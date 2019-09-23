Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

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Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВДРубрика: проиcшествия
07.10.2019 17:48
фото с сайта pixabay.com
Предположительно, в конфликте пострадал один человек; подозреваемые не задержаны.
В конфликте, произошедшем сегодня в районе Хилокского рынка, мог пострадать один человек. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Информация о задержанных пока не поступала.
«Сегодня около 15:00 произошёл конфликт между двумя группами лиц. Предположительно, он возник на бытовой почве. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», – рассказали в ГУВД.
Ранее стало известно, что очевидцы слышали выстрелы на улице Малыгина во время конфликта. В МВД Сиб.фм не прокомментировали характер ранений пострадавшего и подробности перестрелки. Сейчас проводятся следственные мероприятия по задержанию подозреваемых. Известно, что были перекрыты улицы Станционная и Петухова до площади Энтузиастов. Как сообщили агентству «Интерфакс» источники, задержаны 50 участников потасовки. Сообщается также, что никто из задержанных не применял оружие – предупредительный выстрел в воздух совершил сотрудник полиции, прибывший на место.
Напомним, сегодня работники Хилокского рынка рассказали Сиб.фм подробности конфликта.
Эмиль Фукс
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