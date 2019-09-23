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"Первый театр" приглашает новосибирцев на премьеру

Рубрика: афиша, общество

08.10.2019 07:54

Фото и видео предоставлено "Первым театром"

Стоит ли ради искусства предавать свою любовь? 10-11 октября МДТ «Первый театр» задаст этот вопрос себе и зрителям на премьере мюзикла «Кавердрама. Внеклассная история».

«Первый театр» начинает новый сезон мюзиклом «Кавердрама. Внеклассная история». По сюжету «Кавердрамы» молодой коллектив, занимающийся в доме культуры, готовится к выступлению на одном из популярных шоу — музыкальном конкурсе. Эта история очень похожа на историю самого театра — молодые люди занимаются творчеством в ДК, имеют проблемы с площадкой и не лишены творческих амбиций.

Над постановкой трудится действительно звездная команда: режиссер – художественный руководитель «Первого театра» Павел Южаков, автор пьесы – московский драматург Мария Огнева, хореограф – лауреат «Золотой маски» Александр Андрияшкин, хормейстер – Евгения Алиева, руководитель женской вокальной группы «IL CANTO» и многие другие.

«Кавердрама» — это такое хулиганство-эксперимент. Мы соединяем каверы старых и новых хитов с современной историей про музыкальный коллектив, расколовшийся на почве ревности и разных взглядов на искусство, мальчики теперь отдельно, а девочки — отдельно. Конечно, сразу же начинаются интриги, шпионаж, перебежки в стан врага...», — рассказала автор пьесы, драматург Мария Огнева.

«Сейчас очень популярны различные телевизионные конкурсы. Переосмысление известных музыкальных произведений — тоже в топе. Естественно, мы хотим понять, почему это так востребовано и чем это интересно. Понять, в чем природа кавера. И посмотреть на это изнутри работы творческой команды», — отметил режиссер спектакля Павел Южаков.

Переделанных музыкальных композиций, каверов, в постановке около двадцати: от Кадышевой до Bruno Mars, от Лободы до Майкла Джексона и Били Айлиш. Кроме этого пластические номера, танец и просто бешеная энергия актеров «Первого театра». Ведь театр недаром Молодежный – в труппе всего один актер старше 30 лет.

Главное в этой истории конечно же любовь. Друг к другу, к музыке, к жизни и важно в любой ситуации сделать верный выбор. Какой выбор сделали герои «Кавердрамы» зрители узнают 10-11 октября, 19:00, в ДК «Прогресс».

Напомним, в июне артисты «Первого театра» пригласили новосибирцев исследовать свой город.

Анатолий Якимов

Теги: новосибирск Первый театр афиша

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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