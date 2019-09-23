Почти два десятка деревень вымерли в Новосибирской области

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С момента последней переписи населения, проходившей в 2010 году, население Новосибирской области увеличилось на 127500 человек; однако 18 населённых пунктов упразднены.

За девять лет демографическая картина Новосибирской области поменялась. За это время произошло более двух миллионов событий: родов и смертей, браков и разводов, переездов в другие регионы. Об этом рассказали представители Новосибирскстата.

Последняя перепись населения в России проходила в октябре 2010 года. За это время численность населения Новосибирской области увеличилось на 127,5 тысячи человек. На 1 января этого года в регионе проживало около 2,8 миллиона человек. В Новосибирске численность населения перешагнула рубеж 1,5 миллиона. Сейчас в нашем городе проживает более 1,618 миллиона человек. Кроме того, в регионе появился город с населением более ста тысяч человек – Бердск. Здесь проживает более 104 тысяч.

В Новосибирскстате отметили, что на 2% сократилось количество сельского населения. Теперь соотношение сельского и городского населения составляет 21% и 79% соответственно. Кроме того за 9 лет на 18 населённых пунктов стало меньше. Сейчас в Новосибирской области 1516 населённых пункта.

В ведомстве отметили, что с 1 по 31 октября 2020 года в России будет проходить очередная перепись населения. В настоящее время ведутся подготовительные работы к этому мероприятию. Уже известно, что граждане, имеющие учётную запись на потрале «Госуслуги», смогут заполнить переписной лист в онлайн-режиме, а переписчику они скажут присвоенный код.

Напомним, 15 августа стало известно, что каждый дом в Новосибирской области должны посетить регистраторы.