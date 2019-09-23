Почти два десятка деревень вымерли в Новосибирской области

1 балл
+12
64.83 71.15
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

сегодня 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

сегодня 20:17 Общество 0 Коммент.

Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

сегодня 18:26 Хроника 0 Коммент.

«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

сегодня 16:45 Хроника 0 Коммент.

Энергетики рассказали, сколько домов в Новосибирске стоят без тепла

сегодня 16:36 Общество 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрел продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

«Золотая молодёжь»: в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Почти два десятка деревень вымерли в Новосибирской области

Рубрика: общество

07.10.2019 19:09

Фото с сайта pixabay.com

С момента последней переписи населения, проходившей в 2010 году, население Новосибирской области увеличилось на 127500 человек; однако 18 населённых пунктов упразднены.

За девять лет демографическая картина Новосибирской области поменялась. За это время произошло более двух миллионов событий: родов и смертей, браков и разводов, переездов в другие регионы. Об этом рассказали представители Новосибирскстата.

Последняя перепись населения в России проходила в октябре 2010 года. За это время численность населения Новосибирской области увеличилось на 127,5 тысячи человек. На 1 января этого года в регионе проживало около 2,8 миллиона человек. В Новосибирске численность населения перешагнула рубеж 1,5 миллиона. Сейчас в нашем городе проживает более 1,618 миллиона человек. Кроме того, в регионе появился город с населением более ста тысяч человек – Бердск. Здесь проживает более 104 тысяч.

В Новосибирскстате отметили, что на 2% сократилось количество сельского населения. Теперь соотношение сельского и городского населения составляет 21% и 79% соответственно. Кроме того за 9 лет на 18 населённых пунктов стало меньше. Сейчас в Новосибирской области 1516 населённых пункта.

В ведомстве отметили, что с 1 по 31 октября 2020 года в России будет проходить очередная перепись населения. В настоящее время ведутся подготовительные работы к этому мероприятию. Уже известно, что граждане, имеющие учётную запись на потрале «Госуслуги», смогут заполнить переписной лист в онлайн-режиме, а переписчику они скажут присвоенный код.

Напомним, 15 августа стало известно, что каждый дом в Новосибирской области должны посетить регистраторы. 

 

Анатолий Якимов

Теги: статистика Новосибирская область перепись населения 2020

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

сегодня 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

сегодня 20:17 Общество 0 Коммент.

Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

сегодня 18:26 Хроника 0 Коммент.

«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД

сегодня 17:48 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

сегодня 16:45 Хроника 0 Коммент.

Энергетики рассказали, сколько домов в Новосибирске стоят без тепла

сегодня 16:36 Общество 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования

сегодня 15:38 Общество 0 Коммент.

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса в Новосибирске

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске

сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Суд рассмотрел продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске

сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

Две тысячи квартир построят в экологически чистом районе Новосибирска через пять лет

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

«Золотая молодёжь»: в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД сегодня 17:48 «Нас не трогают и ладно»: работники Хилокского рынка рассказали о перестрелке сегодня 17:19 Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками 08.07.2019

Популярное

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...

Image

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устино...