Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Фото Владислав Савченков

В Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка; пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

Вечером 7 октября, примерно в 22:30 на улице Титова произошло ДТП. Как рассказал инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владислав Савченков, в дорожно-транспортном происшествии пострадал 16-летний подросток.

По его словам, 41-летний водитель автомобиля «Лексус», двигавшийся по улице Титова со стороны улицы Троллейной в сторону улицы Станиславского, на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу. Характер травм и обстоятельства произошедшего выясняются.

На месте ДТП работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Напомним, 6 октября в ДТП в Мошковском районе погиб двухлетний малыш.