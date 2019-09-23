Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования
Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске
Суд рассмотрел продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Подростка сбили на пешеходном переходе в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
07.10.2019 23:37
Фото Владислав Савченков
В Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка; пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.
Вечером 7 октября, примерно в 22:30 на улице Титова произошло ДТП. Как рассказал инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владислав Савченков, в дорожно-транспортном происшествии пострадал 16-летний подросток.
По его словам, 41-летний водитель автомобиля «Лексус», двигавшийся по улице Титова со стороны улицы Троллейной в сторону улицы Станиславского, на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу. Характер травм и обстоятельства произошедшего выясняются.
На месте ДТП работали врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Напомним, 6 октября в ДТП в Мошковском районе погиб двухлетний малыш.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске
ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси
Новосибирец «заминировал» бизнес-центр после неудачного собеседования
Четверо водителей бросили пострадавших на месте аварии в Новосибирске
Суд рассмотрел продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное