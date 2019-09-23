Погода в Новосибирске 8 октября: солнце и ясное небо

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Синоптики обещают ясную и тёплую погоду во вторник, 8 октября; однако каждый день прохладнее предыдущего.

Затянувшееся бабье лето продолжает радовать новосибирцев. Тем не менее, уже чувствуется приближение холодов. По данным сайта gismeteo.ru, погода 8 октября ожидается ясной и без осадков. Температура воздух днём +15…+18 градусов, ночью столбик термометра покажет +4…+6.

Ветер северный 1-3 метра в секунду с порывами до 4-6. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба, в течение дня будет стабильным и лишь вечером поднимется незначительно.

Напомним, 6 октября синоптики рассказали о погоде на эту неделю.