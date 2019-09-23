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«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк

Рубрика: общество

07.10.2019 15:01

фото Анастасии Заворотнюк из Instagram, с сайта pixabay.com

Болезнью звёзд окрестили в обществе рак мозга: всё потому, что страшный недуг в последние годы забрал многих известных артистов; новосибирские медики утверждают – глиобластома может обнаружиться у почти у любого человека.

Рак мозга за последние годы унёс жизни многих знаменитых людей: с онкологией в своё время боролись Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов и Ив-Сен Лоран. А в 2015 общественность была шокирована новостью о смерти Жанны Фриске, которая пыталась излечиться от опухоли мозга на протяжении нескольких лет. Об ужасном диагнозе певица узнала в 2013 году: вскоре после рождения сына её начали мучать сильные головные боли. Несмотря на то, что близкие артистки говорили о заметном улучшении самочувствия Жанны в последние месяцы её жизни, в июне 2015 года Фриске не стало. 

В настоящее время, по сообщениям различных СМИ, победить онкологическое заболевание пытается звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Несмотря на то, что глиобластому, агрессивную форму рака мозга, уже успели окрестить «болезнью звёзд», такое новообразование может появиться у любого человека.

В минздраве Новосибирской области Сиб.фм рассказали, скольким жителям региона поставили такой диагноз. 

По данным ведомства, в 2018 году страшная болезнь выявлена у 186 новосибирцев, за первые девять месяцев 2019 года глиобластома диагностирована у 143 больных. 

Как рассказывают новосибирские врачи, выявление злокачественной глиомы по мировой статистике достигает примерно пять случаев на 100 тысяч населения. Злокачественная глиома может развиваться в любом возрасте, но пик заболеваемости приходится на пятую-шестую декады жизни. 

«Для пациентов с глиобластомой прогноз крайне неблагоприятный. Выживаемость пациентов в среднем составляет 15 месяцев и зависит от множества факторов: стадии выявления заболевания и начала его лечения, возраста и состояния больных», – отметили в минздраве.

Однако есть и более утешительные прогнозы.  Под наблюдением онкологической службы находятся пациенты, которые живут более пяти лет после установления диагноза. Поэтому говорить о том, сколько человек может прожить с таким новообразованием, очень сложно – прогноз для каждого пациента индивидуален.

Важную роль здесь играют и лекарства, выбранные для лечения больного: современные противоопухолевые препараты, которые используются в лечении как впервые выявленных, так и рецидивных глиобластом, могут намного продлить жизнь людей. 

Рак мозга является одним из самых опасных заболеваний, потому что первые симптомы, как правило, появляются на третьей или четвёртой стадии, тогда как наибольший шанс выкарабкаться есть у человека при обнаружении опухоли на первой-второй стадиях.

Среди тревожных признаков, сигнализирующих о появлении новообразования, медики называют возникновение звона в ушах, проблемы с восприятием речи и звуков, внезапно появившееся заикание, трудности с подбором слов и изменение походки, потерю равновесия и дезориентацию в пространстве. 

Эксперты также отмечают, что опухоль мозга сильно влияет на эмоциональное состояние человека – он становится сентиментальным, плаксивым и тревожным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Анастасии Заворотнюк поставили смертельный диагноз «глиобластома». Немецкие и польские врачи пытались вылечить актрису и даже провели трепанацию черепа, однако состояние актрисы только ухудшилось. В настоящее время Анастасия находится в частной московской клинике, где у её палаты круглосуточно дежурят охранники. Несмотря на сообщения различных СМИ, от актрисы или её близких официальных комментариев не поступало.

5 октября в сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк скончалась. Однако позже эту информацию опровергла пиар-директор звезды отечественных сериалов Марина Потапова. 

Напомним, 4 октября стало известно, что Заворотнюк отдала многомиллионные долги.

Никита Минин

Теги: врачи медицина онкология

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