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С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»Рубрика: общество, спорт
07.10.2019 12:05
Фото с сайта ХК «Сибирь»
В память о скончавшемся от рака защитнике сибиряки сыграют в траурных повязках; Самвел Мнацян умер в 29 лет.
Сегодняшняя домашняя игра хоккейной «Сибири» с московским «Динамо» будет посвящена скончавшемуся от рака защитнику Самвелу Мнацяну. Об этом сообщил менеджер клуба Кирилл Фастовский. Менеджер говорит, что хоккеист планировал вернуться в игру к концу года.
«Хоккейный клуб "Сибирь" выражает соболезнования семье Самвела. Мы исполним все контрактные обязательства. Для меня стало шоком, когда несколько дней назад я узнал об ухудшении состояния Мнацяна. Дело в том, что ещё летом была резко положительная динамика. Вплоть до того, что он мог вернуться в хоккей и к Новому году выйти на лёд в официальном матче. По крайней мере, так был настроен сам Самвел», – передает слова Фастовского сайт ХК «Сибирь».
Матч в память о хоккеисте начнётся с минуты молчания. Игру новосибирцы проведут в траурных повязках, добавил Фастовский.
Самвел Мнацян скончался от онкологии в возрасте 29 лет накануне. На протяжении нескольких месяцев хоккеист боролся с раком, который развился на фоне травмы позвоночника.
Напомним, матч «Сибири» против московского «Динамо» пройдёт сегодня на домашнем льду.
Эмиль Фукс
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