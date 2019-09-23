С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

Фото с сайта ХК «Сибирь»

В память о скончавшемся от рака защитнике сибиряки сыграют в траурных повязках; Самвел Мнацян умер в 29 лет.

Сегодняшняя домашняя игра хоккейной «Сибири» с московским «Динамо» будет посвящена скончавшемуся от рака защитнику Самвелу Мнацяну. Об этом сообщил менеджер клуба Кирилл Фастовский. Менеджер говорит, что хоккеист планировал вернуться в игру к концу года.

«Хоккейный клуб "Сибирь" выражает соболезнования семье Самвела. Мы исполним все контрактные обязательства. Для меня стало шоком, когда несколько дней назад я узнал об ухудшении состояния Мнацяна. Дело в том, что ещё летом была резко положительная динамика. Вплоть до того, что он мог вернуться в хоккей и к Новому году выйти на лёд в официальном матче. По крайней мере, так был настроен сам Самвел», – передает слова Фастовского сайт ХК «Сибирь».

Матч в память о хоккеисте начнётся с минуты молчания. Игру новосибирцы проведут в траурных повязках, добавил Фастовский.

Самвел Мнацян скончался от онкологии в возрасте 29 лет накануне. На протяжении нескольких месяцев хоккеист боролся с раком, который развился на фоне травмы позвоночника.

Напомним, матч «Сибири» против московского «Динамо» пройдёт сегодня на домашнем льду.