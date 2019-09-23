Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопада

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Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопадаРубрика: общество
07.10.2019 11:44
Фото с сайта jetphotos.com
Вылет рейса из Новосибирска в Нерюнгри задержан по метеоусловиям; аэропорт не принимает самолёты из-за сильного снегопада.
Пассажиры чартерного рейса 6R-9981 авиакомпании «Алроса» Новосибирск – Нерюнгри ожидают вылета более четырёх часов. Из-за сильного снегопада аэропорт Чульман не работает. Самолёты не смогут приземлиться там ориентировочно до 12:00 по новосибирскому времени.
«Расчётное время вылета назначено на 11:30 местного времени. Однако это не означает, что самолёт вылетит в пункт назначения в указанное время», – сообщили в аэропорту Толмачёво.
Представитель авиакомпании «Алроса» заверил, что пассажирам задержанного рейса предоставили питьевую воду и горячее питание. Всего вылет ожидают 173 человека. Это рабочие-вахтовики, занятые на добыче полезных ископаемых.
Напомним, из-за метеоусловий аэропорта Нерюнгри 1 октября пассажиры ожидали вылета в Новосибирск более 8 часов.
Анатолий Якимов
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