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Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

Рубрика: проиcшествия

07.10.2019 18:26

Фото с личной страница Андрея Подойникова в социальной сети "ВКонтакте"

В ДТП, произошедшем на автодороге Кольцово – Академгородок, погиб президент Сибирской федерации ёсинкан айкидо Андрей Подойников; об этом сообщили его друзья.

В произошедшем в понедельник, 7 октября, ДТП с участием мотоциклиста погиб Андрей Подойников. Как ранее сообщал Сиб.фм, водитель автомобиля Nissan Bluebird, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Suzuki. От удара мотоциклист вылетел на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Подписчики группы «MOTO-Life. Мотожизнь Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что погибшим водителем мотоцикла был президент Сибирской федерации ёсинкан айкидо 41-летний Андрей Подойников.

Он родился в январе 1978 году в Новосибирске. Спортивный путь начал в 1986 году, самостоятельно записавшись в секцию дзюдо. После школы Андрей поступил на факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. Работал учителем физкультуры в школе, потом – инструктором по хатха-йоге. С 1995 года занимается развитием Айкидо Ёсинкан в Сибири. Достиг 6-го дана. Несколько раз проходил специальные курсы обучения в Японии.

 

Анатолий Якимов

Теги: мотоциклы ДТП Новосибирск

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сегодня 16:45 Хроника 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:55 Политика 0 Коммент.

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сегодня 14:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Главу администрации в Новосибирской области будут судить за взятку и миллионную растрату

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопада

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицу

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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