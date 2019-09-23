Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

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Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидоРубрика: проиcшествия
07.10.2019 18:26
Фото с личной страница Андрея Подойникова в социальной сети "ВКонтакте"
В ДТП, произошедшем на автодороге Кольцово – Академгородок, погиб президент Сибирской федерации ёсинкан айкидо Андрей Подойников; об этом сообщили его друзья.
В произошедшем в понедельник, 7 октября, ДТП с участием мотоциклиста погиб Андрей Подойников. Как ранее сообщал Сиб.фм, водитель автомобиля Nissan Bluebird, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Suzuki. От удара мотоциклист вылетел на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
Подписчики группы «MOTO-Life. Мотожизнь Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что погибшим водителем мотоцикла был президент Сибирской федерации ёсинкан айкидо 41-летний Андрей Подойников.
Он родился в январе 1978 году в Новосибирске. Спортивный путь начал в 1986 году, самостоятельно записавшись в секцию дзюдо. После школы Андрей поступил на факультет физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета. Работал учителем физкультуры в школе, потом – инструктором по хатха-йоге. С 1995 года занимается развитием Айкидо Ёсинкан в Сибири. Достиг 6-го дана. Несколько раз проходил специальные курсы обучения в Японии.
Анатолий Якимов
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