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Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк прокомментировал директор актрисыРубрика: общество
07.10.2019 11:53
Фото из личного архива героя публикации
Пиар-директор артистки опровергла слухи о её смерти; Telegram-канал заявлял, что Заворотнюк умерла 5 октября.
Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова не подтвердила информацию о смерти звезды от рака. Об этом она рассказала порталу Starhit. Ранее сообщение о смерти актрисы опубликовал Telegram-канал «Только никому». Источник канала утверждал, что информация достоверна «на 98 %». Сообщалось о том, что Заворотнюк якобы умерла от онкологии 5 октября.
Родственники Анастасии Заворотнюк до сих пор не комментировали состояние артистки. Друзья звезды сериала «Моя прекрасная няня» также отказались от комментариев.
Ранее концертный директор Заворотнюк заявил СМИ о том, что в ближайшее время она даст интервью одному из телеканалов. Однако позже Стас Христов опроверг эту информацию, назвав её устаревшей.
Напомним, на прошлой неделе житель Красноярска предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака.
Эмиль Фукс
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Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк прокомментировал директор актрисы
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