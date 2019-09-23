3 балла
+18
65.03 71.35
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк прокомментировал директор актрисы

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопада

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицу

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области совершила двойное убийство

сегодня 10:38 Хроника 0 Коммент.

Центр помощи погорельцам сгорел в Новосибирске

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

Юный новосибирец выжил после столкновения с поездом

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске

сегодня 09:17 Хроника 0 Коммент.

Чайник, туфелька и «Вспомни себя»: в Госдуме намерены бороться с креативными наклейками на авто

сегодня 09:00 Общество 1 Коммент.

Новосибирцам рассказали, как бесплатно сходить в кино или театр

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 7 октября: белое солнце Сибири

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как не устроить скандал, когда очень хочется

сегодня 06:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 7 октября

сегодня 06:08 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые привлекательные инвестиционные проекты Новосибирской области

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Ребёнка нашли в камере супермаркета

вчера 23:42 Общество 0 Коммент.

День рождения Путина: где и с кем отметит праздник президент России

вчера 23:04 Общество 0 Коммент.

Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк прокомментировал директор актрисы

Рубрика: общество

07.10.2019 11:53

Фото из личного архива героя публикации

Пиар-директор артистки опровергла слухи о её смерти; Telegram-канал заявлял, что Заворотнюк умерла 5 октября.

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова не подтвердила информацию о смерти звезды от рака. Об этом она рассказала порталу Starhit. Ранее сообщение о смерти актрисы опубликовал Telegram-канал «Только никому». Источник канала утверждал, что информация достоверна «на 98 %». Сообщалось о том, что Заворотнюк якобы умерла от онкологии 5 октября.

Родственники Анастасии Заворотнюк до сих пор не комментировали состояние артистки. Друзья звезды сериала «Моя прекрасная няня» также отказались от комментариев.

Ранее концертный директор Заворотнюк заявил СМИ о том, что в ближайшее время она даст интервью одному из телеканалов. Однако позже Стас Христов опроверг эту информацию, назвав её устаревшей. 

Напомним, на прошлой неделе житель Красноярска предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака. 

Эмиль Фукс

Теги: Анастасия Заворотнюк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

С минуты молчания начнётся матч ХК «Сибирь» – «Динамо М»

сегодня 12:05 Общество 0 Коммент.

Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк прокомментировал директор актрисы

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Самолёт из Новосибирска задержали из-за снегопада

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицу

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирской области совершила двойное убийство

сегодня 10:38 Хроника 0 Коммент.

Центр помощи погорельцам сгорел в Новосибирске

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

Юный новосибирец выжил после столкновения с поездом

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске

сегодня 09:17 Хроника 0 Коммент.

Чайник, туфелька и «Вспомни себя»: в Госдуме намерены бороться с креативными наклейками на авто

сегодня 09:00 Общество 1 Коммент.

Новосибирцам рассказали, как бесплатно сходить в кино или театр

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 7 октября: белое солнце Сибири

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как не устроить скандал, когда очень хочется

сегодня 06:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 7 октября

сегодня 06:08 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые привлекательные инвестиционные проекты Новосибирской области

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Ребёнка нашли в камере супермаркета

вчера 23:42 Общество 0 Коммент.

День рождения Путина: где и с кем отметит праздник президент России

вчера 23:04 Общество 0 Коммент.

Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты

вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Больная раком Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги 04.10.2019 Сибиряк предложил бесплатно вылечить Анастасию Заворотнюк от рака 03.10.2019 Больная раком Заворотнюк даст интервью на телевидении 02.10.2019 Православная церковь обвинила Анастасию Заворотнюк в «страшном грехе» 01.10.2019 «Почему так несправедливо?»: звезда группы «Мираж» экстренно составила завещание 01.10.2019

Популярное

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...

Image

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устино...