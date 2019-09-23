Суд рассмотрит продление ареста душителю собаки из приюта в Новосибирске

фото «приют для бездомных животных г. Новосибирск»

Бывший охранник ЧОПа обвиняется в убийстве приёмной собаки с особым садизмом; обвиняемый находится под арестом с июня.

Обвиняемый в жестоком убийстве собаки Сергей Корсуков рискует остаться в СИЗО. Сегодня, 7 октября, Кировский районный суд назначил дату рассмотрения ходатайства о продлении ареста по скандальному делу.

Трагедия произошла в конце апреля 2019 года в одном из домов ЖК «Матрёшкин двор» в Кировском районе. По данным МВД, 45-летний Сергей Корсуков взял к себе домой собаку по кличке Шанти из приюта. В тот же день обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил причинить боль и страдания беззащитному животному. Специальная экспертиза подтвердила, что он несколько раз ударил собаку, после чего задушил её поводком.

Труп домашнего питомца обнаружили жильцы дома в кабине лифта, куда его отнёс мужчина. По данным зоозащитников, поводок в виде петли-удавки был затянут на шее собаки, а её половые органы разорваны до кости.

Подозреваемый Сергей Корсуков был задержан и дал признательные показания, частично взяв на себя вину в убийстве собаки на допросах, однако затем изменил показания и отказался признать вину. Уже 20 июня суд заключил обвиняемого под стражу, а уголовное дело было направлено в суд.

«Рассмотрение судебного заседания о продлении меры пресечения по обвинению в жестоком обращении с животными, с применением садистких методов, на 16 октября. Пока фигурант уголовного дела остаётся под арестом», – сообщили Сиб.фм в Кировском районном суде.

Напомним, в сентябре живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области.