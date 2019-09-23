Тело расчленённой девушки выбросили с 12-го этажа в Чите

Фото с сайта orenonline.ru

Тело 19-летней девушки обнаружили в центре Читы; убийца расчленил свою жертву, после чего выбросил из окна квартиры.

Части тела 19-летней девушки обнаружили днём 6 октября на козырьке подъезда жители одной из многоэтажек в центре Читы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, у правоохранителей уже есть подозреваемый. Об этом сообщается на сайте Следкома Забайкальского края.

В качестве предполагаемого убийцы задержан 38-летний читинец, который арендовал квартиру в этом доме. Чтобы проникнуть к помещение, пришлось выпилить входную дверь.

По данным информагентства Чита.ру, убитая была расчленена и выброшена из окна квартиры на 12 этаже 15-этажного дома. Со ссылкой на источник издание также отмечает, что девушка работала в одном из стриптиз-клубов города.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 25 июля Сиб.фм писал о том, что красноярец прятал тело убитой матери в холодильнике.