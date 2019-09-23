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Тело расчленённой девушки выбросили с 12-го этажа в Чите

Рубрика: проиcшествия

07.10.2019 08:40

Фото с сайта orenonline.ru

Тело 19-летней девушки обнаружили в центре Читы; убийца расчленил свою жертву, после чего выбросил из окна квартиры. 

Части тела 19-летней девушки обнаружили днём 6 октября на козырьке подъезда жители одной из многоэтажек в центре Читы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, у правоохранителей уже есть подозреваемый. Об этом сообщается на сайте Следкома Забайкальского края. 

В качестве предполагаемого убийцы задержан 38-летний читинец, который арендовал квартиру в этом доме. Чтобы проникнуть к помещение, пришлось выпилить входную дверь.

По данным информагентства Чита.ру, убитая была расчленена и выброшена из окна квартиры на 12 этаже 15-этажного дома. Со ссылкой на источник издание также отмечает, что девушка работала в одном из стриптиз-клубов города. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Напомним, 25 июля Сиб.фм писал о том, что красноярец прятал тело убитой матери в холодильнике. 

 

Мария Машанова

Теги: убийство Забайкальский край

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вчера 11:55 Хроника 0 Коммент.

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вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:49 Хроника 0 Коммент.

Четвёртый этап подключения к теплу стартовал в Новосибирске

вчера 09:27 Общество 1 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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