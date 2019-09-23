Какой должна быть температура в детских садах и яслях, рассказал новосибирский Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор проконтролирует, соблюдается ли тепловой режим в социальных учреждениях Новосибирска; специалисты назвали границы, ниже которых температура в помещениях не должна опускаться.

Соблюдение требований к температурному режиму в помещениях школ, больниц и ясельных групп проверит новосибирский Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверки будут проводиться с учётом установленных норм: в жилых комнатах температура должна составлять от 20 до 22 °С, в больничных палатах – от 20 до 26 °С, в школьных классах – от 18 до 24 °С. Что касается детских садов, то там столбик термометра должен находиться в пределах 20-24 °С, а в яслях – 22-24 °С.

В Роспотребнадзоре уточнили, что нарушение требований температурного режима наказывается штрафом до 20 тысяч рублей и может повлечь за собой приостановление деятельности организации.

Напомним, 6 октября Сиб.фм писал, что в Новосибирске стартовал четвёртый этап подключения объектов к теплу.