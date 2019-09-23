Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками

Фото с сайта ФССП России

Поймать должника – задача не из простых: иногда на поиски злостного алиментщика уходят месяцы, а потом ещё годы – на то, чтобы его поймать и заставить раскошелиться; мы собрали топ-5 историй о находчивости судебных приставов, которым удалось заставить человека расплатиться по счетам.

Алименты, кредитные обязательства, плата за услуги ЖКХ – попасть в долговую ловушку может каждый. Другое дело, что одни стараются максимально быстро выбраться из финансовой ямы, другие же не торопятся этого делать, предпочитая годами бегать от приставов. К этим «догонялкам» сотрудники новосибирского УФССП уже настолько привыкли, что стали почти профессиональными сыщиками. Они знают, что типичный алиментщик – это мужчина 35 лет, тогда как «жертвы» кредитов – женщины до 25 лет. К каждому должнику приставы ищут свой подход и идут на различные уловки, чтобы заставить человека раскошелиться. Иногда смелости и фантазии сотрудников можно только удивляться.

Пятое место: ловушка для «Мерседеса»

Когда уговоры не дают результата, приставы вынуждены идти на хитрость. Именно так поступили они в отношении жительницы Новосибирска, которая задолжала государству более миллиона рублей. Женщина отказывалась являться в отдел судебных приставов, а в телефонных разговорах с представителями службы утверждала, что все решения по исполнительным документам якобы отменены судом.

Когда выяснилось, что дама попросту вводит сотрудников в заблуждение, они предложили должнице представить копии указанных решений для окончания исполнительных производств в отдел судебных приставов.

В отдел УФССП должница приехала на собственном авто, которое припарковала на Красном проспекте. Пока она находилась на приёме у приставов, сотрудники заблокировали выезд с парковки, а после арестовали и изъяли автомобиль «Мерседес Бенц GLK 220 CDI 4 MATIC».

Четвёртое место: виноват iPhone

Не менее драматична история 30-летнего новосибирца, который задолжал банку 120 тысяч рублей и при этом старательно делал вид, что нигде не работает. Когда же приставы выяснили, что мужчина «в чёрную» получает гонорар за создание сайта для частной компании, стало очевидно – возможность погасить долг у него есть.

Окончательно сотрудники УФССП убедились в этом, застав должника в очереди за дорогостоящим iPhone X.

Прямо в магазине электроники на глазах у других покупателей мужчина погасил долг, признавшись, что чувствует себя крайне неловко.

Третье место: стрижка за 850 тысяч рублей

Поход в салон красоты «Когтеточка» обернулся для 38-летнего новосибирца неприятной встречей с судебным приставом.

Сотрудник долго пытался заставить мужчину выплатить алименты своему 14-летнему сыну, но горе-отец сопротивлялся, «накопив» 850 тысяч рублей долга. Дошло до того, что сотрудники арестовали его имущество, а суд приговорил мужчину к 100 часам исправительных работ. Такие меры не помогли: новосибирец продолжал скрываться и от бывшей семьи, и от правоохранителей.

Застать его удалось в парикмахерской: узнав, что нерадивый отец записался на стрижку, сотрудник УФССП пришёл в то же время, но к другому мастеру салона, где и застал алиментщика врасплох.

В итоге вместо нового имиджа мужчина получил поездку в отдел судебных приставов. Теперь в отношении него возбуждено уже уголовное дело.

Второе место: неуловимый Дед Мороз

Новосибирец задолжал 20 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, но оплачивать их не спешил, скрываясь от судебных приставов. Сотрудники тоже не сразу нашли подход к должнику – он нигде официально не работал, не имел расчётных счетов и не жил по месту регистрации. А во время своего визита в УФССП и вовсе отличился дерзким высказыванием, заявив, что он неуловим.

Однако судьба распорядилась иначе. Сотрудница службы искала на сайте «Авито» Деда Мороза для своего ребёнка и заметила в списке объявлений знакомое лицо – «неуловимый» должник, как оказалось, подрабатывал аниматором.

О встрече пристав договорилась на тот же вечер. Мужчина быстро сообразил, что угодил в ловушку. Перспектива остаться без костюма Деда Мороза и новенького «айфона», на которые мог быть наложен арест, заставила штрафника совершить предновогоднее чудо и погасить долг.

Первое место: объявляю вас мужем и… должницей

На первом же месте в нашем рейтинге уловок от судебных приставов – история с появлением сотрудников в ЗАГСе прямо на свадьбе должницы.

Жительница Искитимского района Новосибирской области задолжала банку 300 тысяч рублей. Однако гасить эту сумму гражданка не спешила, ссылаясь на тяжёлое материальное положение. При этом о наличии в собственности авто женщина деликатно умалчивала.

Впрочем, на собственную свадьбу невеста приехала на личной машине. Её-то приставы и пригрозим арестовать, дождавшись окончания церемонии бракосочетания.

Расстроенная новобрачная пообещала в ближайшее время погасить долг, что и сделала через пару дней после испорченной свадьбы.

Напомним, 7 октября Сиб.фм рассказывал о пяти самых привлекательных инвестиционных проектах в Новосибирской области.