Центр помощи погорельцам сгорел в Новосибирске

Фото со страницы «Источник жизни» в Instagram

Сгоревший центр помогал оставшимся без жилья инвалидам и пенсионерам; вещи спасти не успели.

Во время пожаров 4 октября в Заельцовском районе пострадали три дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Среди них оказался благотворительный центр «Источник жизни», который помогал бездомным, пенсионерам и инвалидам, а также собирал вещи для помощи пострадавшим от пожаров.

«Мы уже много лет безвозмездно помогаем тем людям, которые находятся в нужде, и сейчас получилось так, что директор нашей благотворительной организации Филатов Максим Владимирович оказался в сложной ситуации. Вчера вечером у него полностью сгорел дом. И из-за того, что огонь быстро распространился, очень мало успели вынести вещей», – сообщает аккаунт «Источника жизни».

Пожар начался 4 октября около 20:30. Огнём были охвачены три здания. Тушению сильно препятствовало то, что в ближайших пожарных гидрантах не было воды. Сотрудники МЧС увеличили присутствие личного состава на объекте для подвоза воды. Известно, что в сгоревшем благотворительном центре не было людей – здания используется как склад для хранения и передачи вещей пострадавшим.

Напомним, 4 октября на улице Владимировской сгорели два деревянных барака.