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Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

Рубрика: общество

07.10.2019 20:17

Фото с сайта pixabay.com

Мясные блюда и паназиатская кухня остаётся востребованной в Новосибирске; новыми открытиями гурманов стали паэлья и устрицы.

Новосибирские гурманы съели почти полтонны бургеров, раменов, пицц, устриц и крабов за два тёплых дня. Сегодня, 7 октября организаторы арт-фуд фестиваля «Вилка» рассказали о закрытии сезона уличной еды в Новосибирске.

Более 15 тысяч человек посетили кулинарную ярмарку за гостиницей «Центральная» в течении двух дней. На площадке работали более 20 точек уличной еды от известных ресторанов и закусочных с целью представить гастрономическое разнообразие и тренды в кухне общепита. 

«Каждый участник представлял свой отрезок кухни, и мы старались не создавать пересечений. Очень популярным был рамен от ресторана «Aziatish», для ярмарки они специально вдвое снизили цену блюда. Успешной оказалась паэлья от ресторана «New Mexico» в метровой сковороде – это тот случай, когда картинка совпадает с ожиданием от блюда. Вегетарианские версии популярных блюд стали более востребованы – как бургеры от «Spot’n’Choo’s» и пицца от Green Pizza», – сообщил один из организаторов «Вилка фест» Олег Нечетский.

Помимо американской кухни и паназиатских прочтений трендом стали дары морей – от копчёной астраханской рыбы до дальневосточных крабов и устриц.

Новосибирцы буквально сметали блюда с прилавков – на фоне последних тёплых выходных и осеннего аппетита. Многие рестораторы не ожидали подобного потока посетителей и часто вставали перед проблемой, что всё заканчивалось к середине дня и вечера.  

По подсчётам корреспондента Сиб.фм, за два дня было продано несколько сот килограммов еды, в основном мясных блюд. Например точка бара Fry за вечер реализовала почти 300 плескавиц – сербских мясных кебабов, а бургерная Spot’n’Choo’s продала более 200 бургеров. 

 
 
 
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Публикация от @vilka_aff

Напомним, в октябре православный блогер из Новосибирска покорила соцсети постными рецептами.

Никита Манько

Теги: общепит еда фестивали

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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