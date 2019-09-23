Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

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Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной едыРубрика: общество
07.10.2019 20:17
Фото с сайта pixabay.com
Мясные блюда и паназиатская кухня остаётся востребованной в Новосибирске; новыми открытиями гурманов стали паэлья и устрицы.
Новосибирские гурманы съели почти полтонны бургеров, раменов, пицц, устриц и крабов за два тёплых дня. Сегодня, 7 октября организаторы арт-фуд фестиваля «Вилка» рассказали о закрытии сезона уличной еды в Новосибирске.
Более 15 тысяч человек посетили кулинарную ярмарку за гостиницей «Центральная» в течении двух дней. На площадке работали более 20 точек уличной еды от известных ресторанов и закусочных с целью представить гастрономическое разнообразие и тренды в кухне общепита.
«Каждый участник представлял свой отрезок кухни, и мы старались не создавать пересечений. Очень популярным был рамен от ресторана «Aziatish», для ярмарки они специально вдвое снизили цену блюда. Успешной оказалась паэлья от ресторана «New Mexico» в метровой сковороде – это тот случай, когда картинка совпадает с ожиданием от блюда. Вегетарианские версии популярных блюд стали более востребованы – как бургеры от «Spot’n’Choo’s» и пицца от Green Pizza», – сообщил один из организаторов «Вилка фест» Олег Нечетский.
Помимо американской кухни и паназиатских прочтений трендом стали дары морей – от копчёной астраханской рыбы до дальневосточных крабов и устриц.
Новосибирцы буквально сметали блюда с прилавков – на фоне последних тёплых выходных и осеннего аппетита. Многие рестораторы не ожидали подобного потока посетителей и часто вставали перед проблемой, что всё заканчивалось к середине дня и вечера.
По подсчётам корреспондента Сиб.фм, за два дня было продано несколько сот килограммов еды, в основном мясных блюд. Например точка бара Fry за вечер реализовала почти 300 плескавиц – сербских мясных кебабов, а бургерная Spot’n’Choo’s продала более 200 бургеров.
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Напомним, в октябре православный блогер из Новосибирска покорила соцсети постными рецептами.
Никита Манько
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