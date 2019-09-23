Видео: Краснокнижная сова поселилась в новосибирском дендропарке

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Хищная птица прилетела охотиться за белками; новосибирские зоозащитники заманивают сов бесплатным жильём.

Новосибирец заснял хищную лесную птицу почти в центральной части города, недалеко от Новосибирского зоопарка. Сегодня, 7 октября орнитолог Алексей Яновский рассказал Сиб.фм о появлении редких птиц в городе.

В кадр попала длиннохвостая неясыть, которая занесена в Красную книгу и считается редкой. Это один из самых крупных видов сов в Новосибирской области, обычно эти птицы встречаются в лесах за городской чертой.

«В предыдущие годы неясытей уже видели в Новосибирске, но эта птица появилась раньше обычного. Совы – оседлые хищники, они кочуют в поисках корма, в голодное время ловят голубей и крыс. В дендропарке неясыть могла поселиться из-за изобилия белок и бурундуков, сова может жить там круглый год – как и в лесах Академгородка», – сообщил Сиб.фм старший научный сотрудник ИСЭЖ СО РАН Алексей Яновский.

Учёный отметил, что в последние годы любители наблюдения за птицами строят «совятники» в городской черте и привлекают больше сов.

Напомним, 7 октября в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса.