Видео: Краснокнижная сова поселилась в новосибирском дендропарке

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Видео: Краснокнижная сова поселилась в новосибирском дендропаркеРубрика: общество
07.10.2019 18:35
Скриншот с канала YouTube
Хищная птица прилетела охотиться за белками; новосибирские зоозащитники заманивают сов бесплатным жильём.
Новосибирец заснял хищную лесную птицу почти в центральной части города, недалеко от Новосибирского зоопарка. Сегодня, 7 октября орнитолог Алексей Яновский рассказал Сиб.фм о появлении редких птиц в городе.
В кадр попала длиннохвостая неясыть, которая занесена в Красную книгу и считается редкой. Это один из самых крупных видов сов в Новосибирской области, обычно эти птицы встречаются в лесах за городской чертой.
«В предыдущие годы неясытей уже видели в Новосибирске, но эта птица появилась раньше обычного. Совы – оседлые хищники, они кочуют в поисках корма, в голодное время ловят голубей и крыс. В дендропарке неясыть могла поселиться из-за изобилия белок и бурундуков, сова может жить там круглый год – как и в лесах Академгородка», – сообщил Сиб.фм старший научный сотрудник ИСЭЖ СО РАН Алексей Яновский.
Учёный отметил, что в последние годы любители наблюдения за птицами строят «совятники» в городской черте и привлекают больше сов.
Напомним, 7 октября в новосибирском зоопарке родились приматы необычного окраса.
Никита Манько
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