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Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

Рубрика: общество

07.10.2019 15:53

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области поручил обеспечить конструктивный диалог с местным населением в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»; жители Бердска и Искитима опасаются некачественного выполнения работ.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области, проходившем под председательством Андрея Травникова, рассмотрели вопрос о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». С докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Костылевский. Глава региона поручил наладить конструктивный диалог с местным населением, а также в случае необходимости найти дополнительные решения по обеспечению комфортных и безопасных условий при реализации в рамках нацпроекта дорожных объектов.

По словам губернатора, необходимо взаимодействовать с местными жителями, чтобы они понимали, что нацпроекты реализуются не для подрядчиков или чиновников, а для них – для людей.

«Появилась информация о том, что жители обеспокоены техническими решениями, которые применялись при ремонте и реконструкции отдельных улиц и дорог по программе БКАД. В частности, в Бердске жители частных домов по улице Тимирязева обеспокоены тем, что их участки будет подтапливать после завершения реконструкции из-за того, что не организовано водоотведение. В Искитиме жители улицы Юбилейной встревожены тем, что новый пешеходный переход, построенный в рамках реконструкции, не отвечает требованиям безопасности и является потенциальным местом концентрации ДТП. Наши коллеги из городов заверяют, что всё соответствует параметрам нацпроекта», – отметил Губернатор Андрей Травников.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в Бердске на улице Тимирязева стоки воды и ливневая канализация не вошли в перечень работ объекта реконструкции. В ближайшее время работы будут организованы за счёт средств местного бюджета. В Искитиме жители опасаются, что из-за уклона дороги в зимнее время автомобили не успеют остановиться перед пешеходным переходом из-за гололёда. В связи с этим назревает вопрос по качественному содержанию дорожного покрытия зимой.

Глава региона поручил Андрею Костылевскому и главе города Искитима решить эту проблему. Он также отметил, что диалог с местными жителями актуален не только при реализации проекта БКД 2:0, но и всех национальных проектов.

«Необходимо или найти дополнительные технические решения, или объяснить гражданам, каким образом будут обеспечены комфорт и безопасность в указанных местах», – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в рамках проекта БКД 2:0 был отремонтирован участок дороги в наукограде Кольцово.

 

Анатолий Якимов

Теги: Правительство Новосибирской области ремонт дорог

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