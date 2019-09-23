Юный новосибирец выжил после столкновения с поездом

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Юноша попал под поезд около Татарска; сегодня к нему в палату на 5 минут пустят маму.

Молодого человека сбил поезд в Новосибирской области. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Парень жив, лежит в больнице, сделали операцию, помаленьку приходит в себя. Он открыл глаза. Завтра к нему в палату на 5 минут пустят маму», – сообщил в комментариях друг пострадавшего.

К сожалению, 17-летний юноша больше не сможет ходить: он лишился сразу обеих ног. В больнице находятся его родственники и близкие. Родная тётя молодого человека поблагодарила всех пользователей социальных сетей за поддержку и пообещала, что в скором времени сообщит о состоянии здоровья своего племянника.

Напомним, в конце июля поезд сбил 13-летнего подростка в Новосибирской области.