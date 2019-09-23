Юный новосибирец выжил после столкновения с поездом

Лента новостейПредложить новость
Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк прокомментировал директор актрисы
Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицу
Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России
ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске
Топ-5: самые привлекательные инвестиционные проекты Новосибирской области
Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Юный новосибирец выжил после столкновения с поездомРубрика: проиcшествия
07.10.2019 10:11
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Юноша попал под поезд около Татарска; сегодня к нему в палату на 5 минут пустят маму.
Молодого человека сбил поезд в Новосибирской области. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Парень жив, лежит в больнице, сделали операцию, помаленьку приходит в себя. Он открыл глаза. Завтра к нему в палату на 5 минут пустят маму», – сообщил в комментариях друг пострадавшего.
К сожалению, 17-летний юноша больше не сможет ходить: он лишился сразу обеих ног. В больнице находятся его родственники и близкие. Родная тётя молодого человека поблагодарила всех пользователей социальных сетей за поддержку и пообещала, что в скором времени сообщит о состоянии здоровья своего племянника.
Напомним, в конце июля поезд сбил 13-летнего подростка в Новосибирской области.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк прокомментировал директор актрисы
Лунная дорожка: новосибирцы пожаловались на испещрённую кратерами улицу
Новосибирск не попал в десятку городов с самыми высокими зарплатами в России
ХК «Сибирь» – «Динамо М»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Два человека попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Новосибирске
Топ-5: самые привлекательные инвестиционные проекты Новосибирской области
Грибов - море: новосибирцы выкладывают в сеть результаты тихой охоты
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное