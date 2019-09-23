Жительница Новосибирской области совершила двойное убийство

фото пресс-службы Следственного комитета РФ по новосибирской области

Возбуждено уголовное дело по факту совершения жестокого преступления; женщина посчитала, что её оскорбили.

Сибирячка зарубила топором двух своих собутыльников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

По предварительным данным, 4 октября 47-летняя женщина распивала спиртные напитки со своими друзьями в Тогучине. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, и сибирячке показалось, что два друга оскорбили её. Она взяла топор и нанесла своим обидчикам около 10 ударов по голове. Мужчины скончались на месте.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Напомним, 28 сентября стало известно, что сибиряк убил жену своего брата и двух её малолетних детей.