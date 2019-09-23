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«Учитель жить» – новосибирские зрители обеспечили часть терапии Лаврентию Сорокину

Рубрика: культура

08.10.2019 20:24

Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм, из группы "Театр Глобус" "ВКонтакте"

«Глобус» вновь открыл сезон благотворительных спектаклей для Лаврентия Сорокина; однажды ветеран новосибирской комедии уже смог победить рак. 

Новосибирские зрители собрали полный аншлаг на благотворительном спектакле «Учитель танцев» в «Глобусе». Сегодня, 8 октября группа театра «Глобус» «ВКонтакте» призвала помочь известному актёру Лаврентию Сорокину.

Первым благотворительным спектаклем программы стал «Учитель танцев», посмотреть свадьбу-буффонаду под музыку Daft Punk пришли сотни зрителей. Премьера спектакля состоялась в ноябре 2018 года – за это время постановка Ивана Орлова успела стать одним из самых кассовых спектаклей. 

«С июля 2019 года Лаврентий Сорокин находится в клинике Шарите в Берлине. Уже проведены контрольные обследования методом МРТ и ПЭТ, которые указали на наличие очагов рака. Рискованный и сложный путь к выздоровлению был начат, клиника выставила счёт, который составляет без малого 95 тысяч евро. Мы вновь открываем сбор средств в помощь дорогому для нас артисту и человеку», – написала администрация театра «Глобус».

Также 8 октября прошёл благотворительный спектакль -концерт Светланы Галкиной «Километры надежды моей» в кабаре-кафе «Бродячая Собака».

Следующим благотворительным спектаклем будет показ «Дни Турбиных» 24 ноября и вечер стёб-арт студии «ХаМы» 1 ноября в «Бродячей Собаке».

Этим летом актёры новосибирских театров объединились ради спасения лауреата премии «Золотая Маска» Лаврентия Сорокина. Тогда театральное сообщество Новосибирска открыло сбор пожертвований на сумму более 32 тысяч евро и предложило устроить месяц благотворительных спектаклей, на которых все средства от продажи билетов пойдут в помощь одному из лучших актёров Новосибирска. Однажды Лаврентий Сорокин уже смог победить рак – болезнь любимого артиста как никогда сблизила актёров со зрителями.

Напомним, новосибирские школьники 1 сентября обменяли букеты на наставников для детей-сирот.

 

Никита Манько

Теги: благотворительность Театр «Глобус» онкология Лаврентий Сорокин

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