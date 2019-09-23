Анастасия Заворотнюк лежала в клинике под другой фамилией

ФОТО АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК ИЗ АККАУНТА В INSTAGRAM

Стали известны подробности нахождения 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк в московской клинике; в карте пациентки значились другие фамилия и дата рождения.

Сегодня СМИ сообщили о выписке звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк из московской клиники «Европейский медицинский центр», где актриса боролась с раком мозга. Однако, как выяснилось, домой пациентку отправили ещё в выходные, чтобы не привлекать лишнего внимания общественности. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

Журналисты уточняют, что борьба Заворотнюк с онкологией проходит в режиме строжайшей секретности со стороны родственников, что порождает волну домыслов в СМИ. В частности, корреспонденты узнали, что в больнице актриса лежала под другой фамилией, а в её карте значилась вымышленная дата рождения.

В разговоре с представителями прессы один из друзей звезды ответил: «О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей».

Напомним, сегодня стало известно о том, что Анастасию Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома – тяжелая форма опухоли мозга – выписалась из больницы, однако медики дают неутешительные прогнозы.