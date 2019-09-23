Анастасия Заворотнюк лежала в клинике под другой фамилией

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Анастасия Заворотнюк лежала в клинике под другой фамилиейРубрика: общество
08.10.2019 17:12
ФОТО АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК ИЗ АККАУНТА В INSTAGRAM
Стали известны подробности нахождения 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк в московской клинике; в карте пациентки значились другие фамилия и дата рождения.
Сегодня СМИ сообщили о выписке звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк из московской клиники «Европейский медицинский центр», где актриса боролась с раком мозга. Однако, как выяснилось, домой пациентку отправили ещё в выходные, чтобы не привлекать лишнего внимания общественности. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.
Журналисты уточняют, что борьба Заворотнюк с онкологией проходит в режиме строжайшей секретности со стороны родственников, что порождает волну домыслов в СМИ. В частности, корреспонденты узнали, что в больнице актриса лежала под другой фамилией, а в её карте значилась вымышленная дата рождения.
В разговоре с представителями прессы один из друзей звезды ответил: «О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей».
Напомним, сегодня стало известно о том, что Анастасию Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома – тяжелая форма опухоли мозга – выписалась из больницы, однако медики дают неутешительные прогнозы.
Алиса Волкова
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