Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

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Анастасию Заворотнюк выписали из больницыРубрика: общество
08.10.2019 13:20
фото Анастасии Заворотнюк из Instagram
Актрису выписали ещё несколько дней назад, но всё это время она находилась в медучреждении под охраной.
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» вывезли из медклиники «Европейский медицинский центр», где Анастасия Заворотнюк провела последний месяц. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Как сообщают источники, актрису выписали пару дней назад, однако некоторое время она продолжала находиться в больнице под охраной. Её состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое. По данным Mash, родные Заворотнюк сообщили, что лечить артистку теперь будут врачи из другой клиники.
Напомним, больная раком Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги.
Никита Минин
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