4 балла
+18
64.83 71.15
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Я не лайкал его фото с мотоциклом из-за плохого предчувствия»: друзья рассказали о погибшем в ДТП Андрее Подойникове

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Ещё один участник рынка ритуальных услуг задержан в Новосибирске

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Звёздный дождь пройдёт над Новосибирском в ночь на 9 октября

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Проститутки Новосибирска вошли в пятёрку лучших в России

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Двойная удача: новосибирец вызвал зависть фотографиями огромных судаков

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Пациент выпал из окна четвёртого этажа в больнице Бийска

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет Тамерлан

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Записи видеорегистраторов помогут найти пропавшего в Новосибирске Ивана Кучера

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске равен пяти баллам

сегодня 09:16 Общество 0 Коммент.

Три ДТП с несовершеннолетними произошли вечером 7 октября в Новосибирске

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

«Первый театр» приглашает новосибирцев на премьеру

сегодня 07:54 Афиша 0 Коммент.

Особенности интернет-маркетинга обсудили в новосибирском «Клубе Директоров»

сегодня 07:14 Бизнес 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 8 октября: солнце и ясное небо

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 8 октября

сегодня 06:06 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками

сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 23:37 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

вчера 20:17 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Рубрика: общество

08.10.2019 13:20

фото Анастасии Заворотнюк из Instagram

Актрису выписали ещё несколько дней назад, но всё это время она находилась в медучреждении под охраной.

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» вывезли из медклиники «Европейский медицинский центр», где Анастасия Заворотнюк провела последний месяц. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как сообщают источники, актрису выписали пару дней назад, однако некоторое время она продолжала находиться в больнице под охраной. Её состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое. По данным Mash, родные Заворотнюк сообщили, что лечить артистку теперь будут врачи из другой клиники.

Напомним, больная раком Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги.

 

Никита Минин

Теги: врачи медицина онкология

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Я не лайкал его фото с мотоциклом из-за плохого предчувствия»: друзья рассказали о погибшем в ДТП Андрее Подойникове

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Ещё один участник рынка ритуальных услуг задержан в Новосибирске

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Звёздный дождь пройдёт над Новосибирском в ночь на 9 октября

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Проститутки Новосибирска вошли в пятёрку лучших в России

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Двойная удача: новосибирец вызвал зависть фотографиями огромных судаков

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Пациент выпал из окна четвёртого этажа в больнице Бийска

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет Тамерлан

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Записи видеорегистраторов помогут найти пропавшего в Новосибирске Ивана Кучера

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске равен пяти баллам

сегодня 09:16 Общество 0 Коммент.

Три ДТП с несовершеннолетними произошли вечером 7 октября в Новосибирске

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

«Первый театр» приглашает новосибирцев на премьеру

сегодня 07:54 Афиша 0 Коммент.

Особенности интернет-маркетинга обсудили в новосибирском «Клубе Директоров»

сегодня 07:14 Бизнес 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 8 октября: солнце и ясное небо

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 8 октября

сегодня 06:06 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками

сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 23:37 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

вчера 20:17 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.06.2019

Ешь, пей, худей!

Как правильно сбросить лишний вес за короткий срок...

Читать далее
Image
29.05.2019

Жизнь без преград

Технические приспособления помогают сделать более комфортн...

Читать далее
Image
25.04.2019

Лекарство только для вас

Как, где и зачем в Новосибирске выпускают лек...

Читать далее
Image
09.04.2019

Весна – это здорово!

В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...

Читать далее
Image
08.03.2019

Успеть за один день

Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...

Читать далее
Image
06.03.2019

Аннён по-корейски

Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...

Читать далее

Новости по теме

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили страшный диагноз, как у Анастасии Заворотнюк вчера 15:01

Популярное

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибир...

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...