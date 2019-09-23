Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

фото Анастасии Заворотнюк из Instagram

Актрису выписали ещё несколько дней назад, но всё это время она находилась в медучреждении под охраной.

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» вывезли из медклиники «Европейский медицинский центр», где Анастасия Заворотнюк провела последний месяц. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как сообщают источники, актрису выписали пару дней назад, однако некоторое время она продолжала находиться в больнице под охраной. Её состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое. По данным Mash, родные Заворотнюк сообщили, что лечить артистку теперь будут врачи из другой клиники.

Напомним, больная раком Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги.