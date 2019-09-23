Двойная удача: новосибирец вызвал зависть фотографиями огромных судаков

Фото из личного архива героя публикации

Сибиряк выловил сразу двух увесистых рыб на Алтае; в общей сложности улов вытянул на 14 килограммов.

Житель Новосибирска удачно порыбачил в Алтайском крае и похвастался своим уловом. Фото двух увесистых судаков мужчина опубликовал в сообществе Fishingsib в социальной сети «ВКонтакте». Один судак весит девять килограммов, другой – пять. Однако заядлые рыбаки не поверили и стали доказывать, что рыбы на самом деле весят меньше.

«Максимум 5.5 и 3.5 каждый», – пишет один из подписчиков.

Однако мужчина не растерялся и ответил недоверчивому рыбаку.

«Я ждал когда появиться такой эксперт который на глаз определяет лучше чем люди кантарем», – пишет рыбак (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

Не все из любителей порыбачить проявили зависть – многие порадовались за мужчину, но расстроились, так как «больше такие не вырастают».

Напомним, накануне рыбак-поэт из Новосибирска посвятил стихи маленькой щуке.