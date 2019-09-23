Двойная удача: новосибирец вызвал зависть фотографиями огромных судаков

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Двойная удача: новосибирец вызвал зависть фотографиями огромных судаковРубрика: общество
08.10.2019 11:35
Фото из личного архива героя публикации
Сибиряк выловил сразу двух увесистых рыб на Алтае; в общей сложности улов вытянул на 14 килограммов.
Житель Новосибирска удачно порыбачил в Алтайском крае и похвастался своим уловом. Фото двух увесистых судаков мужчина опубликовал в сообществе Fishingsib в социальной сети «ВКонтакте». Один судак весит девять килограммов, другой – пять. Однако заядлые рыбаки не поверили и стали доказывать, что рыбы на самом деле весят меньше.
«Максимум 5.5 и 3.5 каждый», – пишет один из подписчиков.
Однако мужчина не растерялся и ответил недоверчивому рыбаку.
«Я ждал когда появиться такой эксперт который на глаз определяет лучше чем люди кантарем», – пишет рыбак (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).
Не все из любителей порыбачить проявили зависть – многие порадовались за мужчину, но расстроились, так как «больше такие не вырастают».
Напомним, накануне рыбак-поэт из Новосибирска посвятил стихи маленькой щуке.
Эмиль Фукс
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