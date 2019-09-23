Ещё один участник рынка ритуальных услуг задержан в Новосибирске

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Ещё один участник рынка ритуальных услуг задержан в НовосибирскеРубрика: общество
08.10.2019 12:39
фото с сайта pixabay.com
Второго за неделю представителя похоронного бизнеса арестовали в Новосибирске; в обоих случая речь идёт о взяточничестве.
Директор компании ООО «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин задержан по подозрению в даче взятки.
«В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.
Задержание Калюжина стало вторым за последнюю неделю эпизодом истории с проверкой рынка похоронных услуг на чистоту. 2 октября следователи возбудили уголовное дело в отношении менеджера крупнейшей в регионе компании «Некрополь» и заведующего патологоанатомическим отделением первой городской больницы – по версии правоохранителей, медик получал взятки за то, что рекламировал услуги ритуальной фирмы родственникам усопших.
В Следкоме не смогли пояснить, связаны ли эти задержания друг с другом.
Ранее руководитель новосибирского «Похоронного дома ИМИ» Сергей Бондаренко в разговоре с корреспондентом Сиб.фм заявил, что ситуации с продажей ритуальным агентствам информации об умерших давно стали настоящим бичом отрасли.
«Эта проблема, когда сотрудники спецслужб продают данные об умерших ритуальным агентам, она характерна не только для Новосибирска, а в целом для страны. К сожалению, некоторые непорядочные организации предпочитают не тратиться на улучшение качества своих услуг, открытие дополнительных филиалов, а просто платят информаторам, увеличивая тем самым клиентскую базу», – рассказал Бондаренко.
Напомним, 3 октября Сиб.фм писал, что за продажу данных об умерших в Новосибирске были осуждены полицейские.
Мария Машанова
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