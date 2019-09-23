«Это заказ»: гендиректор новосибирского «Некрополя» объяснил обыски и выемку документов в компании

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Генеральный директор похоронного дома «Некрополь» уверен, что уголовное дело в отношении предприятия носит заказной характер; сотрудница фирмы, которую подозревают в даче взятки, находится под домашним арестом.

Руководитель крупнейшей на рынке ритуальных услуг Новосибирска фирмы «Похоронный дом "Некрополь"» Родион Ярушин сообщил о серии обысков, очных ставок и изъятии документов, которые вот уже несколько месяцев следователи проводят в отношении организации. Обыски в офисах фирмы проходят и сегодня. Ярушин утверждает, что следствие носит заказной характер. Об этом представитель фирмы написал на главной странице официального сайта компании.

«Уважаемые новосибирцы! Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО «Ритуальное хозяйство» сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки. Очевидно, что данное дело имеет заказной характер, а в отношении задержанных предпринимаются противоправные действия – давление и угрозы с целью выбить "нужные" показания», – написал Родион Ярушин.

По его словам, история с правоохранительным прессингом тянется уже с середины июля – тогда сотрудницу компании под надуманным предлогам вызвали в Заельцовский отдел полиции.

Как говорится в размещённом на сайте похоронного дома тексте, «в отделе полиции ей сообщили, что она им не интересна. На самом деле им нужно, чтобы она дала показания на сотрудников морга, о том, что они вымогали деньги и начальник морга лично всё это организовал. Когда она отказалась, её стали настойчиво "убеждать", что это надо сделать, и накажут только плохих парней, хорошие при этом не пострадают. Также ей сообщили, что непосредственно в морге, а также в помещении нашей фирмы были установлены скрытые видеокамеры, все телефоны прослушивались, и что якобы всё зафиксировано на видео».

После этого сотрудницу ещё не раз вызывали в полицию, а 25 сентября арестовали.

Родион Ярушин пишет о задержаниях, обысках и допросах, которые проводят как минимум четыре работающие круглосуточно оперативные группы.

Руководитель «Некрополя» связывает происходящее с происками конкурентов, отмечая, что уже не раз столкнулся с «рейдерством, злоупотреблениями и попытками отнять земельные участки, с проверками под выдуманными предлогами, в том числе через правоохранительные органы».

Напомним, следственные действия проходят не только в отношении похоронного дома «Некрополь». 7 октября стало известно о задержании руководителя ещё одного участника рынка похоронных услуг Новосибирска – директора ООО «Ритуальное хозяйство» Виталия Калюжина.

В региональном Следкоме Сиб.фм подтвердили информацию о задержании, уточнив, что в отношении него возбуждено дело по статье 291 УК РФ (дача взятки).

О задержании менеджера похоронного дома «Некрополь» Сиб.фм сообщал 2 октября, когда стало известно, что женщина подозревается в даче взяток заведующему патологоанатомического отделения Первой городской больницы Новосибирска. По версии следствия, медик несколько лет получал деньги за то, что рекомендовал родственникам усопших услуги «Некрополя».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области это уже не первые случаи расследования уголовных дел в отношении работников рынка похоронных услуг.