Фестиваль науки охватит всю Новосибирскую область

фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Выездные мероприятия с научно-популярными лекциями, фильмами, квестами пройдут в большинстве районов региона; фестиваль науки состоится 11-20 октября.

В Новосибирске 11 октября стартует VII Фестиваль науки Nauka 0+, приуроченный к 150-летию открытия периодического закона химических элементов Д. И. Менделеевым. Его организатором выступило правительство Новосибирской области.

«Особенность фестиваля в этом году – посещение практически всех муниципальных районов Новосибирской области командами студентов, аспирантов, молодых учёных-популяризаторов для проведения мероприятий Фестиваля науки. Жители районов области смогут посетить научно-популярные лекции и фильмы, увидеть увлекательные химические опыты. Это важно для всех жителей нашего региона, которые смогут приобщиться к тематике науки», – отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

В ближайшие выходные первые команды отправятся в пять районов области, чтобы провести выездные мероприятия для новосибирцев. А ещё через неделю увлекательные лекции и фильмы посетят жители оставшихся райцентров.

В этом году в программе фестиваля более 250 мероприятий. Среди них: лекции, экскурсии, квесты, мастер-классы и многое другое. Начнётся всё 11 октября на официальном открытии фестиваля в ГПНТБ СО РАН. Среди самых ожидаемых событий значатся научно-популярные лекции о математике, экскурсии в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», а также торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию одного из старейших образовательных учреждений Новосибирской области, – химико-технологического колледжа имени Д. И. Менделеева.

Примечательно, что в этом году Новосибирская область оказалась среди семи субъектов России, выбранных в качестве центральной региональной площадки фестиваля.

Напомним, 7 октября взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2.0 поручил обеспечивать Андрей Травников.