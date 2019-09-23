МЧС сообщило о волне неконтролируемых палов в Новосибирской области

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Сухая и тёплая погода провоцирует природные пожары – за неделю в Новосибирской области выявлено 150 очагов огня; МЧС напомнило, что виновников неконтролируемых палов ждёт наказание.

Ситуация с осенними палами находится под контролем. В Новосибирской области работают специальные патрульно-контрольные группы, в которые входят представители службы государственного пожарного надзора, администраций районов, лесной охраны, силовых ведомств. Их задача – контролировать местность.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, из-за сухой погоды в регионе участились случаи возгорания растительности на открытых территориях.

«За минувшие сутки, по данным космического мониторинга, в регионе выявлено 57 термоточек. Все они были ликвидированы до возникновения угрозы населённым пунктам», – рассказали в пресс-службе.

По фактам нарушения лесного и пожарного законодательства с начала пожароопасного сезона вынесено 400 предупреждений. Кроме того, назначено 707 административных штрафов на общую сумму более 5,6 миллиона рублей.

Сотрудники МЧС предупреждают, что землевладельцам необходимо регулярно убирать с участков мусор и скашивать траву. В случае проведения профилактического отжига травы необходимо ставить в известность Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, администрацию муниципалитета, пожарные подразделения.

Напомним, 22 августа Рослесхоз назвал сумму ущерба от лесных пожаров.