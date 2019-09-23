«Мозг почти превратился в кашу»: родственники сбитого студента собирают деньги на его лечение

Фото с сайта Tengrinews.kz.

19-летний студент московского вуза уже три месяца ест и дышит через трубочку; парня сбил водитель Lexus – по слухам, сын влиятельных родителей.

Средства на лечение 19-летнего студента московского физико-технического университета Тимура Каирбекулы собирают его родственники. Молодой человек оказался прикован к кровати после ДТП с участием автомобиля Lexus – мозг парня хирурги собирали буквально по кусочкам. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

По данным СМИ, Тимур мечтал стать нобелевским лауреатом, все предпосылки для этого были. На учёбу его звали сразу несколько ведущих казахских и московских вузов.

Трагедия произошла, когда молодой человек приехал в Нур-Султан на летние каникулы. Под колёса внедорожника он попал вместе с матерью Шолпан, однако получил гораздо более тяжкие повреждения.

«Удар был настолько сильный, что Шолпан получила переломы девяти ребер, сильное сотрясение мозга. Тимур же при падении ударился головой. По словам врачей, его мозг практически превратился в кашу. Юноша попал в реанимацию», – сообщает издание.

Сейчас молодой человек по-прежнему питается и дышит через трубочку, однако период бесплатного нахождения в стационаре закончился, а дальнейшее нахождение в больнице и лечение возможно только за деньги, которых у семьи нет.

Что касается виновника аварии, то местные правоохранители уже несколько месяцев проводят проверку по факту ДТП. Местные общественники не исключают, что водитель «Лексуса» уйдёт от ответственности, поскольку является сыном влиятельных родителей.

Близкие Тимура Каирбекулы начали акцию по сбору денег для лечения молодого человека.

Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о сбитом на пешеходном переходе в Новосибирске подростке.