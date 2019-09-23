Андрей Травников: особенность инвестпроекта агрохолдинга «Толмачёвское» – в тесном сотрудничестве с сибирской наукой

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Андрей Травников: особенность инвестпроекта агрохолдинга «Толмачёвское» – в тесном сотрудничестве с сибирской наукойРубрика: общество
08.10.2019 18:12
Фото правительства Новосибирской области
Во вторник, 8 октября, губернатор Новосибирской области посетил агрохолдинг «Толмачёвский»; он обсудил с представителями компании возможность создания научно-производственного кластера на базе производства.
Возможности нового модернизированного молочного комплекса ООО «Толмачёвское» продемонстрировали губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. На базе предприятия прошло совещание, во время которого инвесторы рассказали о планах по дальнейшему развития агрохолдинга. Предполагается, что здесь построят молокоперерабатывающий завод, цеха по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий. Также будет развиваться розничная сеть. Кроме того, на базе предприятия совместно с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН и Новосибирским государственным аграрным университетом будет создан научно-производственный кластер.
Инвестиционный проект по модернизации молочного животноводческого комплекса на 740 голов крупного рогатого скота реализуется ООО «Толмачёвское» в селе Красноглинном Новосибирского района. В рамках проекта будут реконструированы существующие здания коровников с беспривязно-боксовым содержанием коров; телятников для выращивания ремонтных тёлок; модернизировано оборудование для дойных систем, приготовления и раздачи кормов. После проведённой модернизации, поголовье на ферме можно будет увеличить в два раза – с 370 до 740 голов. При этом объём получаемого молока должен вырасти с 3,1 до 7 тысяч тонн в год.
«Это ещё один пример, подтверждающий, что агропромышленная отрасль привлекательна для инвесторов, – отметил во время совещания губернатор. – Мы практически каждые два месяца участвуем в старте или в запуске очередного производства: или нового, или после серьезной реконструкции. И сегодня увидели подтверждение, что инвестор из соседнего региона посчитал привлекательным вложение своих средств здесь, в Новосибирской области. Это, конечно, приятно, мы всячески будем поддерживать инвестиционную активность и такие проекты, они для нас очень важны».
В свою очередь руководитель проекта «Толмачёвское» Александр Кытманов отметил эффективную поддержку со стороны местных и региональных властей, а также высоко оценил инвестиционный климат Новосибирской области.
По итогам совещания глава региона подчеркнул, что уже на старте инвестор заявляет о своём намерении сотрудничать с сибирской наукой, образованием. Это важная особенность реализуемого агрохолдингом «Толмачёвское» проекта. При этом руководство агрохолдинга закладывает в план капитального строительства соответствующие здания для размещения научно-производственного комплекса. Благодаря сотрудничеству агрохолдинга с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН и Новосибирским государственным аграрным университетом учёные получат возможность вести работу по испытанию новых кормовых добавок. Для этого предполагается создать спецлабораторию первичной обработки биологических материалов. А студенты аграрных специальностей на практике смогут ознакомиться с современными технологиями содержания животных и управления стадом на одном из передовых предприятий Новосибирской области.
Напомним, 26 сентября в двух районах Новосибирской области завершилась уборочная страда.
Анатолий Якимов
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