Около 30 тонн контрафактной продукции уничтожено в Новосибирске

Скриншот с видео Управления на транспорте России по Сибирскому федеральному округу

Незаконно ввезённая одежда и обувь были уничтожены при участии специальной комиссии и представителей транспортной полиции, таможенников и контрольно-надзорных органов; всего было измельчено и сожжено более 27 тонн контрафакта.

Десятки тысяч изделий лёгкой промышленности были уничтожены в Новосибирске. Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, среди уничтоженных подделок одежда и обувь, женские сумки, аксессуары. Часть контрафактной продукции была измельчена в специальных промышленных шредерах, другая сожжена в высокотемпературной печи.

В течение года сотрудники транспортной полиции выявляли изделия-подделки с признаками нелегального использования товарных знаков. Например, при проверке почтово-багажного вагона, прибывшего из Владивостока на вокзал Новосибирск-Главный, были обнаружены товары производства КНР. Сопроводительных документов на партию одежды и обуви не было.

«Этот товар предназначался для продажи на вещевых рынках и торговых центрах Новосибирска, а также розничных магазинах брендовой одежды», – рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ ИВД России по СФО Анна Щербакова.

Также проверки проводились на складах и торговых точках, в которые, по оперативным данным, должна была поступить контрафактная продукция.

Всего по выявленным фактам было возбуждено 142 дела об административном правонарушении. По информации Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, правообладателям нанесён ущерб в размере 300 миллионов рублей. При этом на правонарушителей наложены штрафы на общую сумму более миллиона рублей.

Напомним, 2 октября стало известно о контрафактных товарах, выявленных сотрудниками Сибирского таможенного управления.