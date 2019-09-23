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Пациент выпал из окна четвёртого этажа в больнице Бийска

Рубрика: проиcшествия

08.10.2019 11:13

фото из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»

Мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении бийской больницы; поправить здоровье пациенту не удалось – его нашли выпавшим из окна четвёртого этажа. 

Пациент Центрального больницы города Бийска в Алтайском крае выпал окна палаты, расположенной на четвёртом этаже стационара. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий». 

По данным СМИ, инцидент произошёл вечером 6 октября, при этом на лечение в терапевтическое отделение мужчина лёг тремя днями ранее – 3 октября. 

Журналисты отмечают, что это уже второй несчастный случай в этом году. 

Ранее Сиб.фм писал, что из окна общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка. 

Мария Машанова

Теги: выпал из окна Бийск больница

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сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске равен пяти баллам

сегодня 09:16 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:54 Афиша 0 Коммент.

Особенности интернет-маркетинга обсудили в новосибирском «Клубе Директоров»

сегодня 07:14 Бизнес 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 8 октября: солнце и ясное небо

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

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ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

вчера 20:17 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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