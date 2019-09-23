Пациент выпал из окна четвёртого этажа в больнице Бийска

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Пациент выпал из окна четвёртого этажа в больнице БийскаРубрика: проиcшествия
08.10.2019 11:13
фото из группы «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»
Мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении бийской больницы; поправить здоровье пациенту не удалось – его нашли выпавшим из окна четвёртого этажа.
Пациент Центрального больницы города Бийска в Алтайском крае выпал окна палаты, расположенной на четвёртом этаже стационара. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».
По данным СМИ, инцидент произошёл вечером 6 октября, при этом на лечение в терапевтическое отделение мужчина лёг тремя днями ранее – 3 октября.
Журналисты отмечают, что это уже второй несчастный случай в этом году.
Ранее Сиб.фм писал, что из окна общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка.
Мария Машанова
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