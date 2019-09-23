Пропавшего подростка на квадроцикле нашли в Новосибирске

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Мальчик выехал из дома 29 сентября на детском транспортном средстве; спустя почти 10 дней его нашли живым.

В Новосибирске завершились поиски пропавшего 14-летнего подростка. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мальчик найден, жив! В данный момент он даёт объяснения сотрудникам полиции, где находился всё это время. Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшего», – сообщили волонтёры.

29 сентября подросток примерно в 05:00 уехал на детском квадроцикле из дома, расположенного на улице Победы в Заельцовском районе. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не было известно. Сотрудники полиции и волонтёры искали мальчика среднего телосложения с тёмно-русыми волосами и серо-зелёными глазами, одетого в синюю куртку и камуфляжные штаны.

Напомним, 24 сентября седой новосибирец пропал возле НГТУ.