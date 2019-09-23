Проститутки Новосибирска вошли в пятёрку лучших в России

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Столица Сибири вошла в рейтинг городов с низкой социальной ответственностью; опрос проводили в 25 городах России.

Агентство Zoom Market составило рейтинг популярности услуг «жриц любви». Социологи задали мужчинам три вопроса: «Как вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью?», «Считаете ли вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с неё налог в пользу государства?», «Скажите, вы или ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?».

Опрос проводили в 25 городах. Общая выборка составила 3000 мужчин в возрасте от 23 до 56 лет. 25-е место занял город Иваново. В десятку вошли Воронеж, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Владивосток.

К женщинам с низкой социальной ответственностью 18 % российских мужчин относятся отрицательно, 78 % – нейтрально, и 4 % – положительно. Поддерживают легализацию проституции 31 % опрошенных, 51 % выступают против. При этом 23 % опрошенных отвечали, что они или их друзья покупали любовь за деньги.

Новосибирск вошел в топ-5 рейтинга, оказавшись на четвёртом месте. Пятёрку замыкает Самара. На третьем месте – Москва, на втором – Краснодар. Лидер рейтинга – Екатеринбург.

Напомним, 27 июля в Омске полицейские обнаружили салон, в котором женщины занимались проституцией.