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Проститутки Новосибирска вошли в пятёрку лучших в России

Рубрика: общество

08.10.2019 11:44

Фото с сайта pixabay.com

Столица Сибири вошла в рейтинг городов с низкой социальной ответственностью; опрос проводили в 25 городах России.

Агентство Zoom Market составило рейтинг популярности услуг «жриц любви». Социологи задали мужчинам три вопроса: «Как вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью?», «Считаете ли вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с неё налог в пользу государства?», «Скажите, вы или ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?».

Опрос проводили в 25 городах. Общая выборка составила 3000 мужчин в возрасте от 23 до 56 лет. 25-е место занял город Иваново. В десятку вошли Воронеж, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Владивосток.

К женщинам с низкой социальной ответственностью 18 % российских мужчин относятся отрицательно, 78 % – нейтрально, и 4 % – положительно. Поддерживают легализацию проституции 31 % опрошенных, 51 % выступают против. При этом 23 % опрошенных отвечали, что они или их друзья покупали любовь за деньги.

Новосибирск вошел в топ-5 рейтинга, оказавшись на четвёртом месте. Пятёрку замыкает Самара. На третьем месте – Москва, на втором – Краснодар. Лидер рейтинга – Екатеринбург.

Напомним, 27 июля в Омске полицейские обнаружили салон, в котором женщины занимались проституцией. 

 

Анатолий Якимов

Теги: опросы рейтинги Россия Новосибирск

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МЧС сообщило о волне неконтролируемых палов в Новосибирской области

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

«Я не лайкал его фото с мотоциклом из-за плохого предчувствия»: друзья рассказали о погибшем в ДТП Андрее Подойникове

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Ещё один участник рынка ритуальных услуг задержан в Новосибирске

сегодня 12:39 Общество 0 Коммент.

Звёздный дождь пройдёт над Новосибирском в ночь на 9 октября

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Проститутки Новосибирска вошли в пятёрку лучших в России

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

Двойная удача: новосибирец вызвал зависть фотографиями огромных судаков

сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Пациент выпал из окна четвёртого этажа в больнице Бийска

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет Тамерлан

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Записи видеорегистраторов помогут найти пропавшего в Новосибирске Ивана Кучера

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске равен пяти баллам

сегодня 09:16 Общество 0 Коммент.

Три ДТП с несовершеннолетними произошли вечером 7 октября в Новосибирске

сегодня 08:34 Хроника 0 Коммент.

«Первый театр» приглашает новосибирцев на премьеру

сегодня 07:54 Афиша 0 Коммент.

Особенности интернет-маркетинга обсудили в новосибирском «Клубе Директоров»

сегодня 07:14 Бизнес 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 8 октября: солнце и ясное небо

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 8 октября

сегодня 06:06 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками

сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 23:37 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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