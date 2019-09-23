Пьяный водитель на катере врезался в баржу: пострадали люди

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Пьяный водитель на катере врезался в баржу: пострадали людиРубрика: проиcшествия
08.10.2019 14:58
фото пресс-службы западно-сибирской транспортной прокуратуры
Инцидент произошёл на Телецком озере; четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
В Республике Алтай житель Турочакского района при перевозке пассажиров по озеру допустил столкновение с баржей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл 21 июля, когда владелец судна, злоупотребив спиртным, не обратил внимание на ухудшение погоды – поднимался сильный туман. В итоге катер врезался в баржу, четыре человека получили различные телесные повреждения, некоторые оцениваются как тяжкий вред здоровью.
По факту правонарушения возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в середине июля капитан «Барракуды» врезался в мост в Барнауле.
Никита Минин
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