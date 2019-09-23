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Пьяный водитель на катере врезался в баржу: пострадали люди

Рубрика: проиcшествия

08.10.2019 14:58

фото пресс-службы западно-сибирской транспортной прокуратуры

Инцидент произошёл на Телецком озере; четыре человека получили травмы различной степени тяжести. 

В Республике Алтай житель Турочакского района при перевозке пассажиров по озеру допустил столкновение с баржей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл 21 июля, когда владелец судна, злоупотребив спиртным, не обратил внимание на ухудшение погоды – поднимался сильный туман. В итоге катер врезался в баржу, четыре человека получили различные телесные повреждения, некоторые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Напомним, в середине июля капитан «Барракуды» врезался в мост в Барнауле.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь происшествия Республика Алтай

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сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

Пациент выпал из окна четвёртого этажа в больнице Бийска

сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет Тамерлан

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Около 30 тонн контрафактной продукции уничтожено в Новосибирске

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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