Пьяный водитель на катере врезался в баржу: пострадали люди

фото пресс-службы западно-сибирской транспортной прокуратуры

Инцидент произошёл на Телецком озере; четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

В Республике Алтай житель Турочакского района при перевозке пассажиров по озеру допустил столкновение с баржей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл 21 июля, когда владелец судна, злоупотребив спиртным, не обратил внимание на ухудшение погоды – поднимался сильный туман. В итоге катер врезался в баржу, четыре человека получили различные телесные повреждения, некоторые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в середине июля капитан «Барракуды» врезался в мост в Барнауле.