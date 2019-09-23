Самая злая опухоль: нейрохирург назвал срок жизни с диагнозом, как у Заворотнюк

ФОТО GLOBAL LOOK PRESS

Глиобластома, которая диагностирована у актрисы Анастасии Заворотнюк, опасна стремительностью своего развития; медики называют этот недуг самой «злым» видом опухоли.

Нейрохирург Павел Шнякин назвал глиобластому, из-за которой звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк впала в кому, самой «злой» опухолью мозга. Пациенты с таким диагнозом живут в среднем около полугода. Об этом сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

«Глиобластома – самая "злая" опухоль мозга. Она растёт по-особому, прорастает во все структуры мозга и развивается стремительно», – цитируют журналисты слова медика.

По словам Шнякина, с момента появления первых симптомов до тяжёлого состояния может пройти всего 2-3 месяца.

«Только 10 % пациентов живут с подобным диагнозом два года. В среднем же такие больные живут полгода», – отметил нейрохирург.

Специалист также отметил, что полностью излечить глиобластому невозможно, речь идёт только о продлении жизни больного.

Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о том, что диагноз, как у Анастасии Заворотнюк, поставлен в 2019 году 143 новосибирцам.