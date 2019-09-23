Сотрудники МИДа Киргизии прибыли на место драки на Хилокском рынке

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Сразу после массовой драки дипломаты выехали на место происшествия; среди участников конфликта были уроженцы Киргизии.

Представители Министерства иностранных дел Кыргызской республики разбираются в обстоятельствах массовой драки на Хилокском рынке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в Новосибирск выехали в тот же день на место инцидента, провели встречи с гражданами Кыргызской Республики и представителями российских правоохранительных органов», — говорится в сообщении МИДа.

По данным генконсульства, среди участников потасовки были уроженцы Киргизии. Также в пресс-службе отметили, что сотрудники МИДа помогает полиции в рамках расследования уголовного дела.

Ранее Сиб.фм сообщал, что драка со стрельбой произошла на Хилокском рынке Новосибирска 7 октября. К месту инцидента стянулись бойцы ОМОН, а инспекторы ГИББД заблокировали движение на левом берегу. Как рассказали позже в МВД, в драке пострадал один человек.

Напомним, ранее стало известно, что потасовка со стрельбой на Хилокском рынке отпугнула покупателей и продавцов.