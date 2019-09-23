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Таксист «Яндекса» обстрелял студентку за замечание в Новосибирске

Рубрика: общество

08.10.2019 19:05

Скриншот с сайта Google Maps

Конфликт на дороге перерос в стрельбу на парковке; таксист признал вину в хулиганстве.  

Спор с девушкой-водителем о ПДД закончился истерикой и стрельбой со стороны взрослого семейного мужчины. Сегодня, 8 октября в прокуратуре Калининского района сообщили о приговоре по обвинению в хулиганстве с применением оружия.        

Инцидент произошёл утром 7 мая на парковке возле ТЦ «Мегас» на Ипподромской. Согласно материалам дела, 30-летний Сергей Покрышкин сидел в своей «Тойота Ист», когда к нему подъехала «Хонда Аккорд». Из машины вышла 23-летняя студентка и сделала подозреваемому замечание за то, что он подрезал её и мешал на дороге. По показаниям потерпевшей, в ответ дерзкий водитель начал громко материться и оскорблять девушку – она потребовала прекратить оскорбления и направилась к своей машине на парковке.

Очевидцы среагировали на конфликт и попросили мужчину прекратить вести себя по-хулигански перед дамой. Несмотря на это, подозреваемый достал сигнальный пистолет Макарова и выстрелил в сторону автомобиля «Хонда Аккорд».

По версии обвиняемого, девушка создала аварийную ситуацию на дороге, после чего мужчина решил проучить её и подрезал, а затем проехал на парковку ТЦ «Мегас». Разозлённая потерпевшая догнала его, подбежала к автомобилю и дёрнула ручку – он открыл ей дверь. Девушка стала кричать на него и материться, он в ответ тоже – в итоге водительница поцарапала ему шею, хлопнула дверью, пнула по крылу и пошла к своему автомобилю. Обвиняемый хотел проучить её и решил выстрелить вслед, направив пистолет в воздух.

Свидетели не подтвердили версию мужчины, но сообщили, что девушка была напугана. На допросе выяснилось, что стрелок работает в «Яндекс.Такси», а «Тойота Ист» принадлежит сожительнице   

«Обвиняемый извинился, признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Суд учёл положительные характеристики и наличие детей и назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор не вступил в законную силу», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, 7 октября перестрелку на Хилокском рынке прокомментировали в МВД.

Никита Манько

Теги: такси суд женщины хулиганство водители

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