Три ДТП с несовершеннолетними произошло вечером 7 октября в Новосибирске

Фото Владислав Савченков

В понедельник 7 октября в столице Сибири произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия с несовершеннолетними; все они были доставлены в больницу с различными травмами.

Минувший понедельник в Новосибирске был «рекордным» по числу ДТП с участием несовершеннолетних. Как ранее сообщал Сиб.фм, примерно в 22:30 в Ленинском районе водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка. Несовершеннолетний был доставлен в больницу с различными травмами.

По сообщению инспектора группы пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску Владислава Савченкова, в 20:50 23-летний водитель автомобиля на автомобиле Honda Fit на перекрёстке улиц Большевистская и Днепрогрэсовская не справился с управлением и совершил наезд на островок безопасности. В результате удара о препятствие машину отбросило, и она врезалась в опору уличного освещения. В результате ДТП водитель с сотрясением мозга госпитализирован, так же как и его пассажирка – 17-летняя девушка. У неё перелом бедра.

А спустя 15 минут, в 21:05, 28-летний водитель на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo, двигаясь со стороны улицы Андиена Лежена по улице Бориса Богаткова в сторону станции метро «Золотая нива» столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП несовершеннолетние юноша и девушка, обоим по 17 лет, с различными травмами доставлены в больницу. При этом в крови водителя «Фольксвагена» обнаружен алкоголь в крови.

Напомним, 25 сентября в ДТП серьёзные травмы получили родители и их 1,5 годовалый ребёнок, которого перевозили без специального автокресла.