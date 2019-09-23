Удар по торговле: потасовка со стрельбой на Хилокском рынке отпугнула покупателей и продавцов

Фото с сайта «Курьер.Среда.Бердск»

Администрация Хилокского рынка открестилась от вчерашнего инцидента с потасовкой; там начались массовые проверки документов у мигрантов.

Хилокский рынок не имеет никакого отношения к массовой драке, произошедшей накануне поблизости. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказал администратор рынка, представившийся Романом. По его мнению, поводом для конфликта стала делёжка денег.

«Когда что-то подобное происходит, то причина ведь очевидна – деньги. Кто-то кому-то не заплатил, и всё. Если бы к нам это имело хоть какое-то отношение, то мы бы начали разбираться в этой теме, сразу нашли бы виновных», – уточнил представитель администрации.

Между тем вчерашняя потасовка со стрельбой негативно сказалась на работе рынка.

«Начались проверки документов у работников. Прямо сейчас за моей спиной очередная проходит. Естественно, это очень плохо влияет на торговлю. Сами видите, что покупателей почти нет сегодня. Машин гораздо меньше с товаром приехало, да и люди читают новости и не особо хотят сюда ехать в ближайшее время», – добавил администратор, уточнив, что 7 октября продавцы и грузчики раньше обычного ушли домой, опасаясь различных проверок.

Сами работники Хилокского рынка в разговоре с корреспондентом Сиб.фм выглядели настороженными.

«Я вообще не понимаю, что там произошло. Вы сами подумайте: люди приехали в город, им дали работу, а они ещё и свои права тут качают! Дураки какие-то воду мутят! Меня это никак не коснулось», – сказал один из продавцов.

«Слышал, что люди из Узбекистана открыли что-то вроде своего рынка рядом с Хилокским. С них начали собирать деньги за аренду, а те выступили против», – предположил другой сотрудник рынка.

Ранее стало известно, что в истории с потасовкой мог быть замешан местный авторитет по имени Тамерлан, который, со слов очевидца, собирал с торговцев дань. Однако сами торговцы утверждают, что человека с такими именем или прозвищем они не знают.

На данный момент известно, что в ходе спецоперации за участие в массовой драке были задержаны 50 человек. Однако в пресс-службе полиции Новосибирской области эту информацию не подтвердили. В региональном минздраве сообщили о пяти пациентах, пострадавших от выстрелов из травматического оружия.

Напомним, накануне работники предприятий, находящихся рядом с рынком, рассказали Сиб.фм подробности случившегося.