Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске равен пяти баллам

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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске равен пяти балламРубрика: общество
08.10.2019 09:16
Скриншот с сайта fires.ru
Новосибирцы почувствовали запах гари вечером в понедельник, 7 октября; утром 8 октября дышать стало чуть легче, но воздух по-прежнему грязный.
Вечером 7 октября в Новосибирске зафиксировали резкий скачок уровня загрязнения воздуха. По данным сайта cityair.io, уровень загрязнения воздуха в некоторых районах превышал 8 баллов.
Во вторник на 8 утра воздух стал не намного чище. Средний уровень загрязнения в Новосибирске равен 5 баллам. Однако в Железнодорожном, Центральном и Советском районах этот показатель равен 6 баллам, что небезопасно для граждан, страдающих заболеваниями лёгочной системы. В воздухе наблюдается повышенное содержание частиц РМ10 и РМ2,5.
По данным сайта fires.ru, в Новосибирской области зафиксировано несколько десятков крупных очагов пожаров. В основном все они находятся в западной части региона.
Напомним, 14 августа пожарные и добровольцы в Новосибирской области спасли село от ландшафтного пожара.
Анатолий Якимов
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