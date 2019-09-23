Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске равен пяти баллам

Скриншот с сайта fires.ru

Новосибирцы почувствовали запах гари вечером в понедельник, 7 октября; утром 8 октября дышать стало чуть легче, но воздух по-прежнему грязный.

Вечером 7 октября в Новосибирске зафиксировали резкий скачок уровня загрязнения воздуха. По данным сайта cityair.io, уровень загрязнения воздуха в некоторых районах превышал 8 баллов.

Во вторник на 8 утра воздух стал не намного чище. Средний уровень загрязнения в Новосибирске равен 5 баллам. Однако в Железнодорожном, Центральном и Советском районах этот показатель равен 6 баллам, что небезопасно для граждан, страдающих заболеваниями лёгочной системы. В воздухе наблюдается повышенное содержание частиц РМ10 и РМ2,5.

По данным сайта fires.ru, в Новосибирской области зафиксировано несколько десятков крупных очагов пожаров. В основном все они находятся в западной части региона.

Напомним, 14 августа пожарные и добровольцы в Новосибирской области спасли село от ландшафтного пожара.