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В деле погибшей Натальи Устиновой пока нет подозреваемых

Рубрика: проиcшествия

08.10.2019 11:49

ФОТО СО СТРАНИЦЫ НАТАЛЬИ УСТИНОВОЙ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Новосибирский Следком продолжает расследование уголовного дела об убийстве автомобилистки Натальи Устиновой, тело которой нашли 1 октября; пока у правоохранителей нет подозреваемых.

В деле об убийстве сибирячки Натальи Устиновой, тело которой после трёх недель поисков обнаружили в Кировском районе Новосибирска, пока нет подозреваемых. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. 

«По делу пока никто не задержан, по подозреваемым тоже нет информации», – отметили в ведомстве.

Мать двоих детей, 36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября, в тот день она, имея при себе наличные деньги, поехала покупать автомобиль. Последним её видел таксист, доставивший женщину в район МРЭО. 

Поиски Устиновой не прекращались ни на день – в них участвовали как полицейские, так и добровольцы. В итоге тело нашли в районе улицы Болотной, который не раз прочёсывали поисковики. 

Ранее Сиб.фм рассказывал, что частный детектив, принимавший участие в розыске женщины, опроверг самые популярные версии о причинах гибели Устиновой. 

Мария Машанова

Теги: расследование Новосибирская область Следком Устинова

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сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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