В деле погибшей Натальи Устиновой пока нет подозреваемых

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В деле погибшей Натальи Устиновой пока нет подозреваемыхРубрика: проиcшествия
08.10.2019 11:49
ФОТО СО СТРАНИЦЫ НАТАЛЬИ УСТИНОВОЙ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Новосибирский Следком продолжает расследование уголовного дела об убийстве автомобилистки Натальи Устиновой, тело которой нашли 1 октября; пока у правоохранителей нет подозреваемых.
В деле об убийстве сибирячки Натальи Устиновой, тело которой после трёх недель поисков обнаружили в Кировском районе Новосибирска, пока нет подозреваемых. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«По делу пока никто не задержан, по подозреваемым тоже нет информации», – отметили в ведомстве.
Мать двоих детей, 36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября, в тот день она, имея при себе наличные деньги, поехала покупать автомобиль. Последним её видел таксист, доставивший женщину в район МРЭО.
Поиски Устиновой не прекращались ни на день – в них участвовали как полицейские, так и добровольцы. В итоге тело нашли в районе улицы Болотной, который не раз прочёсывали поисковики.
Ранее Сиб.фм рассказывал, что частный детектив, принимавший участие в розыске женщины, опроверг самые популярные версии о причинах гибели Устиновой.
Мария Машанова
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