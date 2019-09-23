В деле погибшей Натальи Устиновой пока нет подозреваемых

ФОТО СО СТРАНИЦЫ НАТАЛЬИ УСТИНОВОЙ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Новосибирский Следком продолжает расследование уголовного дела об убийстве автомобилистки Натальи Устиновой, тело которой нашли 1 октября; пока у правоохранителей нет подозреваемых.

В деле об убийстве сибирячки Натальи Устиновой, тело которой после трёх недель поисков обнаружили в Кировском районе Новосибирска, пока нет подозреваемых. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«По делу пока никто не задержан, по подозреваемым тоже нет информации», – отметили в ведомстве.

Мать двоих детей, 36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября, в тот день она, имея при себе наличные деньги, поехала покупать автомобиль. Последним её видел таксист, доставивший женщину в район МРЭО.

Поиски Устиновой не прекращались ни на день – в них участвовали как полицейские, так и добровольцы. В итоге тело нашли в районе улицы Болотной, который не раз прочёсывали поисковики.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что частный детектив, принимавший участие в розыске женщины, опроверг самые популярные версии о причинах гибели Устиновой.