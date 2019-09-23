В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет Тамерлан

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История массовой драки со стрельбой на Хилокском рынке в Новосибирске обрастает новыми подробностями; выяснилось, что работников держит в страхе некий криминальный авторитет Тамерлан.

Выяснение отношений на Хилокском рынке 7 октября переросло в массовую драку с перестрелкой. Сначала было известно об одном пострадавшем, однако позже областной Минздрав уточнил данные: от пуль травматического оружия пострадали пятеро.

По данным федеральных СМИ, во время потасовки были задержаны 50 человек, однако в пресс-службе региональной полиции Сиб.фм эту информацию не подтвердили. Также у правоохранителей нет информации о точном количестве участников конфликта. Официальная версия стражей порядка – «потасовка началась между двумя группами лиц на бытовой почве».

У работников Хилокского рынка и предприятий, расположенных поблизости, своя версия причин инцидента.

«Да регулярно здесь что-то эти ребята не могут поделить. Последний раз неделю назад опять дрались, по-моему. Тут сейчас всю Малыгина перекрыли, ОМОНовцев куча. Кого-то, слышал, подстрелили, скорая приезжала, забирала кого-то. Знаете, мы уже привыкли даже – нас не трогают и ладно. Сегодня что-то кричали опять, орали, ругались – вот к чему это привело», – рассказал Сиб.фм владелец одной из компаний, работающих в районе Хилокского рынка.

Кроме того, в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором работник рынка рассказывает о давлении на людей некоего криминального авторитета по имени Тамерлан. Мужчина утверждает, что тот держит в страхе сотрудников.

Подробности происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции.

Напомним, в июле в одном из новосибирских заведений произошла массовая драка.