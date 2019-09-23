В Октябрьском районе Новосибирска перекроют улицу

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На 10 дней будет закрыто движение по одной из улиц города; это связано с ремонтом теплотрассы.

В Новосибирске с 8 по 18 октября будет перекрыта улица 3-го Интернационала в районе домов № 11 и № 13 на улице Никитина. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии города.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», – говорится в сообщении.

Такие неудобства будут связаны с ремонтом теплотрассы. На движении общественного транспорта это никак не скажется.

Напомним, 24 сентября на четыре дня частично перекрыли Красный проспект в Новосибирске.